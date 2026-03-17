Préstamos Quirografarios IESS 2026: Cómo solicitar el crédito con la nueva tasa

Conozca cómo solicitar un préstamo quirografario, los nuevos montos, tasas de interés y requisitos para afiliados y jubilados

Afiliados y jubilados pueden solicitar préstamos quirografarios del Biess con tasas desde 6,5 % anual y desembolso rápido.

Este 2026, los préstamos quirografarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) se mantienen como una de las alternativas más rápidas y accesibles para afiliados y jubilados del IESS. Con la actualización del Salario Básico Unificado (SBU), el monto máximo al que puede acceder un afiliado ha aumentado, convirtiendo este crédito en una opción atractiva para cubrir gastos imprevistos, saldar deudas o invertir en proyectos personales.

Los quirografarios, como ha publicado antes EXPRESO, destacan por su trámite simplificado y 100 % en línea, lo que permite gestionar todo desde casa sin necesidad de acudir a oficinas. Además, el Biess proyecta destinar más de $ 5.000 millones a este tipo de préstamos en 2026, lo que refleja la alta demanda de este producto financiero.

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Características principales del préstamo

Monto máximo: hasta $ 38 560 (80 salarios básicos unificados).

Tasa de interés: desde 6,5 % anual, con reajuste semestral.

Plazo máximo: 60 meses (5 años).

Desembolso: hasta 72 horas hábiles tras la aprobación.

Gestión: 100 % en línea desde el portal del Biess.

Estas condiciones lo convierten en uno de los créditos más solicitados por afiliados y jubilados que buscan rapidez y seguridad financiera.

Quiénes pueden solicitarlo

Pueden acceder al crédito:

Ser afiliado activo al IESS o jubilado con pensión vigente.

Contar con fondos de cesantía y/o fondos de reserva disponibles.

Tener ingresos mensuales reportados al IESS que respalden la capacidad de pago.

Mantener actualizados los datos personales en la historia laboral, especialmente el correo electrónico.

No registrar obligaciones vencidas con el BIESS ni con el sistema financiero nacional.

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Quiénes no califican

Personas no afiliadas al IESS o sin pensión activa.

Afiliados con menos de 36 aportaciones.

Usuarios con créditos vencidos en el Biess o en bancos privados.

Quienes tengan un crédito quirografario vigente sin opción de novación.

Afiliados con créditos hipotecarios en trámite con gastos pendientes.

El Biess ofrece tasas de interés competitivas para sus créditos quirografarios, adaptándose a las necesidades de los ecuatorianos. CANVA

Cómo solicitar el crédito paso a paso

Ingresa al portal oficial del Biess con tu número de cédula y clave.

Verifica que tus datos personales y correo electrónico estén actualizados.

Utiliza el simulador de crédito para conocer el monto disponible y la cuota mensual.

Selecciona la opción “Préstamo quirografario”, confirma montos y plazo, y acepta los términos.

Envía la solicitud y espera la aprobación automática.

Si es aprobado, el dinero se depositará en tu cuenta registrada en hasta 72 horas hábiles.

Cómo saber cuánto te prestarán

El BIESS ofrece a sus afiliados una herramienta práctica y sencilla que permite calcular el monto aproximado del crédito al que pueden acceder. Para utilizarla, basta con seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial del Biess: www.biess.fin.ec.

Accede con tu número de cédula y la clave del IESS.

Selecciona la opción “Simular crédito nuevo”.

El sistema calculará automáticamente el monto máximo disponible para ti según tu perfil.

El simulador también te da la opción de modificar el plazo del crédito, que puede extenderse hasta 60 meses (equivalente a 5 años), y elegir el sistema de amortización que mejor se ajuste a tus necesidades, ya sea el método alemán o el francés.

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