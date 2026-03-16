IESS designa a Josué Pilco Tarira como gerente e interventor del Teodoro Maldonado

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) designó a Josué Elías Pilco Tarira como gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, el 16 de marzo de 2026. La decisión se ejecutó en cumplimiento de una disposición emitida por el Ministerio de Salud Pública (MSP). El nombramiento se enmarca dentro de un proceso de intervención en esta casa de salud. La medida también establece funciones específicas durante el periodo de transición administrativa.

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Según el comunicado oficial, la designación responde al Oficio Nro. MSP-MSP-2026-0099-O emitido por el MSP. En este documento se establece que el titular de la Gerencia General asumirá el rol de interventor del hospital. Este encargo se mantendrá durante el tiempo fijado en el Decreto Ejecutivo Nro. 318. La disposición busca garantizar el control técnico y administrativo de la institución.

El IESS informó que el nuevo gerente cumple con el perfil profesional exigido en la normativa vigente. En específico, se acoge a lo estipulado en la Resolución C.D. Nro. 697 del Consejo Directivo. Esto le permite asumir formalmente la calidad de interventor temporal. La institución subraya que esta designación responde a criterios técnicos previamente establecidos.

Violencia y decreto: el contexto detrás del nuevo interventor del hospital

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Desde el 4 de marzo de 2026, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo permanece bajo intervención estatal por un periodo de 180 días, tras una disposición del Gobierno Nacional. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 318, firmado por el presidente Daniel Noboa, con el propósito de reorganizar la gestión y asegurar el funcionamiento adecuado de esta casa de salud en Guayaquil.

La decisión se produjo en un contexto marcado por hechos violentos dentro de la institución. Un día antes de la intervención, el 3 de marzo, fue asesinado Carlos Maruri, quien se desempeñaba como jefe de servicios generales del hospital. Este hecho encendió nuevas alertas sobre la situación interna del centro médico.

A este antecedente se suma el crimen de Nathaly López Borja, directora administrativa del hospital, ocurrido el 28 de marzo de 2023. Ambos casos reflejan un escenario de inseguridad que ya venía generando preocupación. En este contexto, el Gobierno dispuso la intervención y, posteriormente, la designación de un nuevo gerente general que también asume funciones como interventor.

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