Salinas en alerta: el malecón turístico enfrenta una ola de violencia sin precedentes

Publicado por Diana Sotomayor Creado: Actualizado:

Los puntos claves El malecón de Salinas ha registrado dos hechos violentos en menos de 15 días, lo que ha encendido las alertas entre residentes y visitantes.

Habitantes del sector cuestionan la falta de presencia policial y militar constante en uno de los principales espacios turísticos de Santa Elena, pese a la cercanía de instalaciones militares.

Expertos advierten que la violencia en espacios turísticos puede impactar directamente en la imagen del destino y en su actividad económica.

El malecón de Salinas -uno de los principales espacios turísticos del cantón- se ha convertido en escenario de ataques armados. Y eso no solo alarma: entristece y golpea a una ciudadanía que empieza a dejar de verlo como un lugar seguro.

En menos de 15 días, dos hechos violentos dejaron dos personas fallecidas y siete heridas en un sector donde residentes y visitantes coinciden en algo: la inseguridad ya no es una percepción aislada, sino una realidad que se repite, sin una respuesta visible ni sostenida por parte del Estado o de las autoridades locales.

“No es la seguridad que merecemos”, reclaman habitantes

“El malecón es uno de los sitios más importantes de la provincia. Aquí llegan familias, hay historia, hay turismo, hay nostalgia… pero hoy parece un espacio abandonado. No en infraestructura, sino en cuidado”, cuestiona Irma Palacios, residente del sector. A su criterio, la falta de presencia policial y militar agrava la situación. “Dos hechos violentos en tan poco tiempo y no se ve el control que urge. Los metropolitanos, que son a quienes sí vemos, no tienen armas y también son vulnerables. La gente vive con miedo y con dudas. No es la seguridad que merecemos”, agrega.

Las críticas se intensificaron tras el último ataque, registrado la madrugada del domingo, con nuevos cuestionamientos a la falta de reacción de las autoridades. A pocas cuadras de bases militares y de una UPC policial, los residentes aseguran que no hubo intervención oportuna ni operativos visibles a la fecha.

13 asesinatos se han registrado este 2026 en el cantón; dos en el malecón y uno en el corredor gastronómico, ambos puntos turísticos.

“Siguen los ataques armados en el malecón y nadie dice qué está pasando. Estamos cerca de instalaciones militares y no se ve a los agentes en las calles. Salinas, la provincia de Santa Elena en sí, debería ser un sitio extremadamente seguro y no lo es. ¿Entonces qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay respuestas?”, reclama Fernando Vargas Alarcón, habitante del balneario.

Residentes denuncian ausencia de control y patrullaje

A esto se suman los reclamos por la falta de control previo en el espacio público. Ciudadanos advierten que situaciones como el consumo de alcohol en la vía pública, especialmente en horarios nocturnos, no son intervenidas a tiempo, lo que -según sostienen- termina escalando en hechos más graves.

“Lo que se sabe es que las víctimas estaban bebiendo en la vía pública y no hubo control. Eso ya era una contravención. Después vino la balacera, incluso cerca de presencia militar. Hay desorden y nadie responde”, lamentó la ciudadana Paola Coppel en redes sociales, donde la noticia se ha viralizado y ha generado reacciones de salinenses que hoy viven fuera del país.

Queja. La escasa presencia policial en el malecón es uno de los principales reclamos ciudadanos. La ciudadanía asegura que solo tras un crimen ven a los agentes.EXPRESO

El impacto en el turismo: miedo, cambios de comportamiento y pérdidas

La preocupación también se replica en quienes miran a Salinas desde el extranjero. “Tengo los mejores recuerdos de Salinas. Para mí no hay mejor lugar. Ahí crecí, ahí me casé, ahí viven mis padres, y ahí regresaré cuando me jubile. Ver ahora hechos violentos me preocupa y me duele”, comenta Andrés Rendón, quien reside en Miami desde hace 17 años.

Para quienes viven cerca del malecón, el problema no es solo la violencia puntual, sino la ausencia de acciones. “Se está disparando en la cara más visible de Salinas y no hay un solo pronunciamiento claro. Hace poco veíamos imágenes de turismo y celebración, un concierto que dio la vuelta al país. Ahora lo que circula son escenas de violencia, pero nadie está exigiendo en mensajes públicos un escudo para este balneario”, señala Lucía Santillán, guayaquileña que reside a pocos metros de la playa.

A Salinas le urge un plan de seguridad y que las autoridades se unan para exigir control militar permanente.

Xavier Tomalá presidente del Comité Cívico de Salinas

La residente también cuestiona el silencio de los concejales: “¿Esto va a llegar al Concejo Cantonal o se va a seguir evitando el tema? ¿Por qué el presidente Daniel Noboa, que recorre la provincia con frecuencia, no dice nada? ¿Por qué no hay una respuesta clara? Nosotros votamos por concejales para que prioricen los problemas. Y a la fecha no siento que me hayan defendido, pero aún representado”, añade.

Expertos advierten efectos en la imagen del destino

El impacto, advierten expertos, podría ir más allá de la seguridad inmediata. El urbanista y especialista en turismo Diego Sandoya, habitante de La Milina y guayaquileño, señala que la repetición de hechos violentos en espacios como el malecón no solo golpea la percepción de seguridad, sino que altera el funcionamiento del destino turístico.

Explica que cuando un balneario pierde la sensación de control en sus espacios públicos, el visitante cambia su comportamiento: reduce su estadía, evita horarios nocturnos, limita el consumo en restaurantes y empieza a elegir destinos percibidos como más seguros.

Como ejemplo, menciona lo ocurrido en General Villamil Playas (Guayas), donde -según indica- la inseguridad ya ha dejado efectos visibles. Cada vez más visitantes optan por viajes de ida y vuelta en lugar de pernoctar, lo que ha reducido la ocupación hotelera y ha impactado a negocios formales e informales vinculados al turismo.

Con bases militares tan cerca, Salinas debería ser muy segura, pero la violencia golpea al turismo. A todo. Alfonso Ortíz presidente de la Junta Cívica Provincial

Para Sandoya, el riesgo es acumulativo y puede escalar rápidamente si no hay intervención. “El daño no se mide solo en el hecho violento, sino en la percepción que se instala en redes, noticias y recomendaciones. Cuando un destino deja de asociarse con descanso y empieza a vincularse con inseguridad, la recuperación es lenta y costosa”, advierte.

Hoy, Salinas sigue siendo un lugar atractivo. Pero ya no es el mismo. Las alertas están encendidas y la confianza empieza a resquebrajarse, piensa.

“Por eso, más allá de cámaras o de reactivar el espacio público -algo necesario-, se requiere presencia real. Las autoridades locales deben exigir al Gobierno y al gobernador operativos en territorio, trabajo de inteligencia. Es necesario que el personal policial y militar recupere las calles de este balneario. La provincia está sufriendo. Es pequeña, sigue siendo hermosa, pero ya no hay rincón libre de violencia”, alega.

Salinas mantiene su atractivo turístico, aunque con preocupación por recientes hechos violentos. La presencia policial, advierten, sigue siendo insuficiente.EXPRESO

Salinas recurre otra vez a operativos

Edil confirmó a EXPRESO que el tema será tratado en la sesión de Concejo

Los primeros reportes establecen que los ataques no estarían siendo perpetrados contra ciudadanos locales, sino contra individuos que llegan desde otras ciudades, presuntamente vinculados a actividades ilícitas, lo que convierte su presencia en un riesgo latente que, hasta ahora, no ha sido contenido.

El coronel Jorge Hadatti Buchelli, jefe del Comando Provincial de Santa Elena, confirmó que los siete heridos del último ataque arribaron desde Guayaquil. Además, reveló que uno de ellos tenía antecedentes penales. “Existe ya una línea de investigación en curso”, precisó el oficial, sin detallar plazos ni avances concretos.

La preocupación también fue expresada por el gobernador Xavier Negrete, quien, en una entrevista radial, advirtió sobre la gravedad de los hechos. “Se ha informado ya al ministro del Interior, John Reimberg, para que se adopten medidas urgentes y se logre contener esta situación”, señaló. Sin embargo, hasta el momento, no se han precisado acciones específicas ni resultados visibles en territorio.

Ante el incremento de la violencia, Negrete anunció el refuerzo de los controles de seguridad, especialmente en las zonas turísticas. “Se han dispuesto operativos permanentes”, aseguró, en un contexto en el que ciudadanos cuestionan la falta de presencia sostenida en el malecón.

Desde el sector turístico, la inquietud también es evidente. José Berh, director municipal de Turismo de Salinas, indicó que los empresarios han decidido involucrarse en la solución ante la falta de garantías suficientes. “Se ha ofrecido hospedaje y alimentación para facilitar la llegada de más uniformados. Este planteamiento será presentado a la Policía y esperamos una respuesta favorable”, manifestó.

Alcaldía. EXPRESO solicitó una entrevista con el alcalde para abordar el tema, pero se informó que está con licencia. El tema será abordado a su retorno.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. El edil Valentín Soriano cuestionó la efectividad del sistema de videovigilancia implementado por el Municipio. A su criterio, resulta inadmisible que continúen los hechos violentos pese a la inversión realizada, sin que exista claridad sobre su funcionamiento.

“Se supone que todo el malecón está cubierto por cámaras. He solicitado en reiteradas ocasiones información sobre su ubicación y funcionamiento, pero no he recibido respuestas”, denunció; al hacer hincapié en que el tema, como lo exige la ciudadanía, será tratado en la próxima sesión de Concejo, a fin de crear una hoja de ruta que no permita que se pierda el malecón y la identidad de Salinas.