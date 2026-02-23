Sicariato en La Libertad: Crimen de guardia en bar atemoriza al barrio Abdón Calderón

Carlos Neira Magallanes tenía 25 años. Aún se desconoce si el asesinato respondió a alguna amenaza de bandas criminales

En el lugar en donde fue asesinado el guardia del bar se concentraron allegados, curiosos y policías.

La tranquilidad de la madrugada se vio abruptamente interrumpida este lunes 23 de febrero en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, cuando un ataque armado cobró la vida de un joven guardia de seguridad que cumplía su jornada laboral en un centro de diversión nocturna.

El hecho ocurrió en el bar Happy Hours (Horas Felices), ubicado en el barrio Abdón Calderón, donde vecinos y clientes quedaron atónitos tras escuchar múltiples detonaciones.

La víctima fue identificada como Carlos Neira Magallanes, de 25 años, quien se desempeñaba como guardia del establecimiento.

Según información preliminar, varios sujetos armados llegaron hasta el lugar y, sin mediar mayores palabras, dispararon en repetidas ocasiones contra el joven, causándole la muerte de manera inmediata.

Testigos relataron que el ataque fue muy rápido. Los disparos rompieron el silencio de la madrugada y generaron escenas de pánico entre quienes se encontraban en las inmediaciones. Algunos intentaron ponerse a salvo dentro del local, mientras otros corrieron hacia viviendas cercanas para resguardarse.

“Escuchamos varios tiros seguidos. Cuando salimos a ver lo que pasaba, el muchacho ya estaba tendido en el suelo”, comentó un morador del sector que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias.

La conmoción se apoderó del barrio, donde los vecinos aseguran que la violencia se ha vuelto cada vez más frecuente.

Minutos después del asesinato, unidades de la Policía Nacional arribaron al sitio para acordonar la escena del crimen y recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Agentes de Criminalística levantaron evidencias balísticas, mientras personal especializado inició las primeras diligencias investigativas.

Inseguridad no se va de Santa Elena

Familiares y allegados llegaron al lugar visiblemente consternados por la pérdida, describiendo a Neira como un joven trabajador que buscaba ganarse la vida de manera honesta. "No es justo que maten así a un hombre trabajador”, dijo entre lágrimas uno de los presentes.

Este nuevo hecho violento vuelve a encender las alarmas en el cantón La Libertad y en la provincia de Santa Elena, donde la ciudadanía demanda mayores controles y acciones concretas frente a la inseguridad.

Mientras avanzan las investigaciones, el barrio Abdón Calderón intenta retomar la calma, aunque la sensación de temor permanece latente entre sus habitantes.

