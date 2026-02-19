Expreso
En una urbanización de la avenida Samborondón se registró el robo en dos viviendas, pese a los controles de seguridad privada, el pasado 7 de febrero.JOFFRE FLORES

Robo de joyas en urbanización de Samborondón: Esto pasó en el feriado de carnaval

Se repiten los episodios de inseguridad en este cantón de Guayas, donde los muros y las garitas no impiden el paso a ladrones

En una vivienda de Samborondón, a la altura del kilómetro 1,5 de La Puntilla, delincuentes se sustrajeron joyas durante el feriado de carnaval, según informó la Policía Nacional.

Los antisociales habrían ingresado por la zona posterior de la urbanización y dañaron las ventanas de la casa para ingresar a robar. Los dueños volvieron, el martes 17 de febrero, y se percataron de la novedad.

También por la parte trasera de una urbanización del kilómetro 9 de la avenida Samborondón, ladrones entraron a robar, pero se activó la alarma de la casa en la que pretendían delinquir.

Esto habría impedido que se consuma el robo, aunque en la vivienda se encontró una caja fuerte en el piso, que al parecer iba a ser sustraida, mencionó la Policía.

Sigue la inseguridad en urbanizaciones de Samborondón

Este episodio de inseguridad ocurrió apenas a diez días de que delincuentes robaron en dos casas de una urbanización que un mes antes fortaleció sus medidas de seguridad.

Sin embargo, el cambio de normativas o el aumento de control no convence a los habitantes de urbanizaciones y ciudadelas cerradas, tanto en Samborondón como en Guayaquil, debido a que esto no ha impedido que los antisociales ingresen, muchas veces a la fuerza, para atracar.

Incluso, este 2026 comenzó con el asesinato de Stalin Olivero Vargas, alias Marino, cabecilla de la banda criminal Los Lagartos, mientras jugaba en una cancha de Isla Mocolí.

