Jubilados rechazan designación de Jorge Moncayo y denuncian falencias en el IESS

Plataforma de Jubilados del Ecuador califica de "ilegal" la posesión de Moncayo, quien llegó al cargo por una orden judicial

La Plataforma de Jubilados del Ecuador (PJE) desconoció formalmente el nombramiento de Jorge Luis Moncayo Chica como delegado de los jubilados ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La organización califica esta designación como ilegal e inconstitucional, señalando que Moncayo pretende asumir el cargo amparado en una resolución judicial sin cumplir con el requisito previo de la calificación de la Superintendencia de Bancos.

El conflicto se agudizó tras una reunión mantenida el 10 de marzo de 2026 entre los dirigentes de la PJE, Fausto Dután y Patricia Galarza, con el subdirector general del IESS, Jorge Villarroel. Durante el encuentro, Villarroel defendió la legitimidad de Moncayo basándose en la disposición de la juez Betsy Farías, de la Unidad Judicial de Familia de Portoviejo, mientras que los delegados de los jubilados ratificaron su rechazo por considerar que se vulnera la representación legítima del sector.

Contexto de una disputa judicial

La llegada de Moncayo al Consejo Directivo ocurre en medio de una pugna legal que ha marcado la renovación de las vocalías del IESS. Moncayo asumió la responsabilidad del cargo tras un fallo judicial que ordenó su registro como vocal. Esta vía judicial ha sido cuestionada por diversos sectores, ya que reabre la disputa electoral y esquiva los filtros de control de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de avalar la idoneidad de los directivos del Seguro Social.

Denuncias por deficiencias en el servicio

Más allá de la pugna administrativa, la Plataforma de Jubilados aprovechó el acercamiento institucional para denunciar una serie de deficiencias críticas que afectan la sostenibilidad del sistema y la atención a los afiliados:

Atención precaria:

Reducción de las consultas médicas a solo 10 minutos en dispensarios y hospitales.

Crisis de insumos:

Falta permanente de medicinas y el represamiento de más de 3.000 atenciones por carencia de especialistas.

Infraestructura subutilizada:

Existencia de 50 camas desocupadas en el Hospital del Sur, en Quito, que no son asignadas a pacientes a pesar de la alta demanda.

Movilización permanente

La postura de la PJE se hizo pública luego de un plantón y una marcha hacia las instalaciones del Consejo Directivo del IESS en Quito este 11 de marzo. Los manifestantes exigieron respeto a la institucionalidad de la seguridad social y advirtieron que mantendrán la vigilancia y la movilización permanente en defensa de sus derechos. Aunque el IESS ha invitado a la organización a participar en mesas de trabajo, la propuesta aún está bajo análisis interno de los jubilados.

