Día de la Madre en Ecuador: ¿Cuándo se celebra este 2026?

Uno de los días más esperados por las familias ecuatorianas se aproxima. El segundo domingo de mayo es una oportunidad especial para reconocer y homenajear a las madres por su dedicación, esfuerzo y amor incondicional.

¿Cuándo se celebra el Día de la Madre en Ecuador?

Este 2026, el Día de las Madres cae 10 de mayo y los ecuatorianos se preparan para recordar la importancia de la figura materna, haciendo de este día una celebración significativa y esperada en el calendario nacional.

¿Por qué se celebra en mayo?

La costumbre tiene su origen en Estados Unidos, gracias a Anna Jarvis, y fue oficializada en 1914. Ecuador adoptó esta fecha por influencia cultural, consolidando la celebración como una tradición popular sin necesidad de un decreto legal, impulsada por diversas instituciones desde mediados del siglo XX.

Conexión religiosa

El mes de mayo está dedicado a la Virgen María en la tradición católica, una figura que representa la maternidad, lo que refuerza el vínculo simbólico con la celebración de las madres.

