Babahoyo tendrá toque de queda: cuándo comienza, hasta cuándo durará y los horarios

La capital de la provincia de Los Ríos también es parte de la medida del Gobierno Nacional para frenar las muertes violentas

A comienzos de este mes el presidente Daniel Noboa anunció la renovación del estado de excepción en nueve provincias del país y al mismo tiempo informó que se impondría toque de queda. Entre las ciudades en las que se aplicará esa normativa está Babahoyo debido a su peligrosidad.

Y aunque fue informado desde el 2 de marzo, aún la ciudadanía no tiene claro cuándo empieza, cuándo termina y el horario que se tendrá que cumplir en el toque de queda. Es por eso que EXPRESO trae las respuestas a todas esas preguntas.

¿Cuándo comenzará el toque de queda en Babahoyo?

El toque de queda en Babahoyo comenzará este domingo 15 de marzo. Por lo que a partir de ese día todos los ciudadanos deberán cumplir el horario establecido para no salir de sus casas.

¿Cuál es el horario del toque de queda?

El toque de queda empezará a las 23:00 todos los días y terminará a las 05:00. Durante ese horario nadie puede circular por las calles de Babahoyo. Solo tendrán habilitada la movilidad personal de emergencia o con pase especial.

¿Hasta cuándo será el toque de queda?

En primera instancia será hasta el lunes 30 de marzo del 2026. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reimberg, adelantó que la medida podría extenderse dependiendo del desarrollo de los operativos.

