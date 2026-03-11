Tragedia en el bloque 8 de Flor de Bastión: un niño cayó por una alcantarilla

Un menor de 11 años cayó en una alcantarilla del bloque 8 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, en la tarde de este miércoles 11 de marzo. La emergencia se suscitó mientras el pequeño estaba jugando con otros niños durante la lluvia a las 16:00.

Una búsqueda que no termina

De acuerdo con el relato de algunos vecinos, un gran grupo de niños se encontraba en la calle mientras todavía había luz natural pasando la tarde de uno de sus días de vacaciones. Sin embargo, las alcantarillas de aguas residuales ya habían rebosado debido a la cantidad de líquido que estaba cayendo.

De un momento a otro, la tapa de uno de los sumideros se levantó por la fuerza del agua y el niño cayó allí. "Eso fue lo que escuché, pero esto ha generado en todo el barrio la tristeza. Da pena escuchar que un niño que solo estaba disfrutando de sus días de vacaciones pueda salir golpeado o hasta sin vida", refirió una de las moradoras.

Otra de las habitantes, por su parte, comentó bajo anonimato que el accidente podía haberse evitado si es que la empresa encargada del suministro de agua potable en la urbe porteña hubiera cumplido con la limpieza de los canales de aguas residuales, programada para la mañana de este miércoles.

"Nada de esto hubiera pasado si ellos sí hubieran hecho caso. Tenemos seis meses con esta denuncia e Interagua no cumple con lo que debe, los niños -porque son niños- juegan en el agua cada que llueve y esto se rebosa en cada ocasión: ellos están con ronchas en la piel y enfermedades gastrointestinales. El dolor de una madre se pudo haber evitado", insistió.

La búsqueda y rescate del pequeño, por otra parte, estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desde las 17:30, cuando recibieron la alerta del ECU-911 sobre el accidente. A esto, el teniente John Tamatista, comandante del Cuerpo de Bomberos de la urbe, aseguró que seis unidades de rescate acudieron al sitio.

Él aseguró que la búsqueda había resultado infructuosa, pero que esta continuaría en la zanja de la zona de La Ladrillera, también en el noroeste de la ciudad, canal en el que desemboca la alcantarilla en la que el pequeño cayó.

Un vecino también hizo las veces de rescatista y él explicó que es poco probable que el menor sea hallado con vida ya que el desagüe es angosto y está lleno de palo, fierros y otros objetos.

