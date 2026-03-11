Balao tras el deslave: cuántas familias siguen afectadas por las lluvias

La caída del muro de contención deja al cantón sumergido y obliga a cientos de habitantes a buscar refugio en zonas altas

El cantón Balao, ubicado en la provincia del Guayas, enfrenta una inundación que afecta al 60 % de su territorio tras el colapso del muro de contención del río homónimo ocurrido la madrugada del martes 10 de marzo de 2026.

Inundaciones y deslave

La emergencia climática dejó bajo el agua a zonas residenciales como la ciudadela Las Madres y provocó el aislamiento parcial de la localidad. La fuerza de la corriente destruyó la infraestructura de retención y arrastró palizada hacia las principales arterias viales del sector.

En Balao viven en constante inundación en este invierno. CORTESÍA

¿Qué es la información reservada en Ecuador y en qué casos puede declararse? Leer más

Cerca del mediodía de la misma jornada, el puente principal sobre el río Balao colapsó debido a la acumulación de escombros vegetales, limitando drásticamente el paso de vehículos. Los ciudadanos se ven forzados a cruzar a pie entre los restos de la estructura para trasladar los enseres que lograron rescatar del agua.

El impacto recae de forma directa sobre decenas de familias que perdieron sus medios de vida en cuestión de horas. Ruth Peñafiel, cuya familia de 35 personas habitaba en el ingreso al cantón, relata que el agua ingresó a las viviendas cerca de las 04:00, tras la alerta del Cuerpo de Bomberos. "Se oyeron las sirenas y nos levantamos. Fue horrible, el agua no dejaba de subir", detalló la damnificada, quien confirmó la pérdida de sus animales de crianza en la planta baja de su domicilio.

Ante la falta de garantías en el territorio afectado, decenas de perjudicados abandonaron sus hogares para trasladarse hacia jurisdicciones vecinas como Camilo Ponce Enríquez o buscar asilo en domicilios de familiares ubicados en sectores menos golpeados, como la ciudadela Brisas del Mar.

Maquinaria pesada operaba sobre los restos del puente colapsado, mientras la población damnificada lidia con las pérdidas materiales frente a la demostrada vulnerabilidad de la infraestructura cantonal ante la etapa invernal.