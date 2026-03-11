EN VIVO| Real Madrid vs Manchester City HOY: Hora, dónde ver el partido de Champions

Se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y será el primer duelo entre españoles e ingleses. Conoce los detalles

Real Madrid recibe a Manchester City en los octavos de final de Champions League.

El Santiago Bernabéu se viste de gala este miércoles 11 de marzo para recibir el plato fuerte de la Champions League. A partir de las 15:00 (hora de Ecuador), el Real Madrid de Álvaro Arbeloa buscará dar el primer golpe ante el Manchester City en un cruce que, por peso propio, ya se ha convertido en el nuevo gran clásico del fútbol europeo.

La rivalidad entre españoles e ingleses ha alcanzado niveles históricos. Esta es la quinta temporada consecutiva en la que ambos clubes cruzan sus caminos en instancias definitivas. La paridad es quirúrgica: tras 15 enfrentamientos previos, el historial registra un empate técnico con 5 victorias para cada bando y 5 igualdades.

Tras haberse visto las caras en la fase previa de esta misma edición, el destino los vuelve a poner frente a frente en un "todo o nada" que promete paralizar el continente.

Pep Guardiola (i) conoce qué es ganarle a Real Madrid. Ahora es DT de Manchester City. CORTESIA

Para el conjunto blanco, la clave reside en la mística de su estadio. El técnico Álvaro Arbeloa fue tajante en la rueda de prensa previa: “Somos muy conscientes de que necesitamos a la afición con el único objetivo de ganar el partido”.

En la misma línea, Fede Valverde apeló a la conexión con la grada para inclinar la balanza: “Es muy importante que la afición esté de nuestro lado para sacar las cosas adelante”. Se espera un lleno total para empujar al equipo en este primer asalto hacia los cuartos de final.

El equipo dirigido por Pep Guardiola llega en un estado de forma envidiable. Tras finalizar octavos en la primera fase, los citizens acumulan una racha de 11 partidos invictos (9 victorias y 2 empates).

La principal preocupación para la zaga madridista tiene nombre y apellido: Erling Haaland. El noruego llega encendido con una cifra demoledora de 29 goles en la temporada (22 en Premier League y 7 en Champions), consolidándose como la principal arma ofensiva del cuadro inglés.

Canales dónde ver EN VIVO entre Real Madrid vs Manchester City

El compromiso entre españoles e ingleses, en el estadio Santiago Bernabéu, podrá ser disfrutado por la transmisión de ESPN en canal de cable y en la plataforma Disney+ Premium. Será el primer duelo entre ambos en la definición de octavos.

Alineaciones de Real Madrid vs Manchester City

EN VIVO: Minuto a minuto de Real Madrid vs Manchester City

