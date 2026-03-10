Loor admite desacuerdo por suspensión del Católica vs. Emelec y responde a críticas

Miguel Ángel Loor admite que no apoyó la suspensión del Católica vs. Emelec, aunque lamentó que eso se haya entendido

La polémica por la suspensión del partido entre Universidad Católica y Emelec sigue generando tensión en el fútbol ecuatoriano. El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, habló este martes 10 de marzo del tema y reconoció que personalmente no estuvo de acuerdo con la postergación del encuentro, una decisión que provocó fuertes cuestionamientos desde la dirigencia del club “camarata”.

La medida se tomó en el inicio del campeonato 2026 tras informes de seguridad vinculados al proceso electoral interno del cuadro eléctrico.

La suspensión generó un episodio inusual: el plantel de Universidad Católica decidió presentarse igualmente en el estadio para disputar el partido, pese a que la organización del torneo ya había anunciado oficialmente su reprogramación. Desde la directiva del club capitalino se cuestionó la transparencia de los documentos que justificaron la decisión, señalando que los informes solo fueron mostrados en pantalla y sin posibilidad de obtener copias físicas.

LigaPro sostiene que la suspensión se basó en informes de seguridad de Policía y Fiscalía.

El dirigente también insistió en que la decisión de postergar el encuentro se sustentó en reportes de autoridades estatales, como la Policía y la Fiscalía, que alertaron sobre posibles riesgos de seguridad relacionados con el traslado del plantel de Emelec en medio de su proceso electoral institucional. Aunque reconoció que la medida generó controversia, sostuvo que la organización debía actuar respetando las recomendaciones oficiales.

La disputa deja un clima de tensión dentro de la dirigencia del fútbol ecuatoriano, con clubes que exigen mayor transparencia en las decisiones administrativas de la LigaPro. Mientras continúa el debate entre los dirigentes y se esperan definiciones sobre el calendario del torneo, el episodio evidencia las fracturas internas en la organización del campeonato y abre un nuevo capítulo de confrontación entre las autoridades del fútbol profesional y algunos de sus clubes afiliados.

