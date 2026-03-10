Amazon sufre caídas de programación

Una de las bodegas de la empresa de comercio en línea Amazon.

Amazon sufrió esta semana varios incidentes técnicos "de alta gravedad" relacionados con la programación y herramientas de código asistidas por IA, que necesitó de un "análisis profundo" sobre estos problemas en la reunión de sus ingenieros de este martes 10 de marzo de 2026, según varios medios especializados.

El gigante de comercio electrónico presentó fallos en su tienda en línea para diversos usuarios durante aproximadamente seis horas el jueves pasado, además de otros incidentes de este tipo a lo largo de la última semana.

Los compradores del sitio web y de la aplicación no podían finalizar sus pedidos, acceder a información de sus cuentas ni ver los precios de los productos.

¿Cuál fue el problema técnico en Amazon?

Estos problemas estuvieron relacionados con "una implementación de código de software", dijo la compañía en un comunicado, que causó las caídas de algunos sistemas del comercio electrónico de Amazon y requirió un "análisis profundo" por parte del equipo de ingenieros en su reunión de este martes, según medios económicos.

Los incidentes de programación y de herramientas de código asistidas por inteligencia artificial (IA) se enmarcan en un momento en el que Amazon se posiciona como la compañía que más inversión anunció en IA de su sector, con un monto de unos 200.000 millones de dólares.

El gasto en IA de Amazon va de la mano de unos recortes masivos de empleos. La empresa fundada por Jeff Bezos despidió a unos 16.000 trabajadores este enero, seguido por otro recorte de unos 14.000 puestos de trabajo el pasado octubre.

