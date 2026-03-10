Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Amazon
Una de las bodegas de la empresa de comercio en línea Amazon.EFE

Amazon sufre caídas de programación

El gigante de comercio electrónico presentó fallos en su tienda en línea

Amazon sufrió esta semana varios incidentes técnicos "de alta gravedad" relacionados con la programación y herramientas de código asistidas por IA, que necesitó de un "análisis profundo" sobre estos problemas en la reunión de sus ingenieros de este martes 10 de marzo de 2026, según varios medios especializados.

TE INVITAMOS A LEER: Impacto de la nueva retención en el sector inmobiliario: un análisis de los arriendos

El gigante de comercio electrónico presentó fallos en su tienda en línea para diversos usuarios durante aproximadamente seis horas el jueves pasado, además de otros incidentes de este tipo a lo largo de la última semana.

Los compradores del sitio web y de la aplicación no podían finalizar sus pedidos, acceder a información de sus cuentas ni ver los precios de los productos.

RELACIONADAS

¿Cuál fue el problema técnico en Amazon?

Heller entrega reconocimiento a ElJuri.

La Cámara de Comercio de Quito reconoce la trayectoria de Juan Pablo Eljuri

Leer más

Estos problemas estuvieron relacionados con "una implementación de código de software", dijo la compañía en un comunicado, que causó las caídas de algunos sistemas del comercio electrónico de Amazon y requirió un "análisis profundo" por parte del equipo de ingenieros en su reunión de este martes, según medios económicos.

Los incidentes de programación y de herramientas de código asistidas por inteligencia artificial (IA) se enmarcan en un momento en el que Amazon se posiciona como la compañía que más inversión anunció en IA de su sector, con un monto de unos 200.000 millones de dólares.

El gasto en IA de Amazon va de la mano de unos recortes masivos de empleos. La empresa fundada por Jeff Bezos despidió a unos 16.000 trabajadores este enero, seguido por otro recorte de unos 14.000 puestos de trabajo el pasado octubre. 

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. CC condena al Estado por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas

  2. Amazon sufre caídas de programación

  3. Túneles San Eduardo cerrarán en Guayaquil: horarios y rutas alternas

  4. IlloJuan vs The Grefg: la pelea estelar que dominará La Velada del Año 6

  5. Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix

LO MÁS VISTO

  1. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  3. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  4. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

  5. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

Te recomendamos