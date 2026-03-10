Lluvias se intensificarían en el Ecuador durante marzo, alerta el Inmahi

La región Costa y Sierra serían las más afectadas. Crecida de ríos y quebradas se mantendrían

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió que la temporada invernal continuaría con fuerza en Ecuador durante marzo de 2026. Según el organismo técnico, existe alta probabilidad de nuevos episodios de lluvias intensas en varias regiones del país, lo que podría prolongar el escenario climático que ha marcado los primeros meses del año.

El Inamhi señala que los eventos más intensos se concentrarían principalmente en la región Litoral y en las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes.

¿Por qué podrían intensificarse las lluvias en Ecuador?

Uno de los factores que influye en este comportamiento es el aumento de la temperatura superficial del mar en el Pacífico oriental, especialmente en la región climática conocida como Niño 1+2.

Esta área abarca parte del océano frente a la costa central y sur de Ecuador, así como sectores cercanos a las islas Galápagos. Cuando el océano presenta temperaturas superiores a lo normal, se incrementa la evaporación y la humedad atmosférica, lo que favorece la formación de nubes y precipitaciones más frecuentes.

Durante marzo, las lluvias podrían ubicarse entre valores normales y por encima de lo habitual, con episodios de intensidad moderada a fuerte. El organismo también prevé que en algunos momentos las precipitaciones estén acompañadas de tormentas eléctricas, un fenómeno recurrente durante los picos de la temporada invernal.

El anuncio ocurre en medio de un inicio de año marcado por fuertes precipitaciones en distintas provincias del país. Desde enero de 2026, varias ciudades han registrado jornadas prolongadas de lluvia que han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y el aumento del caudal de ríos, afectando la movilidad y generando daños en viviendas e infraestructura, especialmente en zonas del Litoral.

Ante este panorama, el Inamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones frente a posibles condiciones meteorológicas adversas

