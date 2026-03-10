Anuncian cierre total de tramo de carretera que conecta al Guayas con Cuenca

El sector de Cruces de Jesús María fue afectado por deslaves Esta vía conecta Naranjal con Cuenca

Otras vías. La ruta Cuenca-Molleturo-El Empalme también se encuentra con dificultades en este invierno.

Las intensas lluvias que afectan a Guayaquil y a varias zonas de la provincia del Guayas continúan generando complicaciones en la red vial. Esta vez, las autoridades confirmaron el cierre total de una de las carreteras que conecta la Costa con la Sierra, una vía clave para el tránsito entre la provincia y la ciudad de Cuenca.

RELACIONADAS El cantón Girón es declarado en emergencia en la provincia de Azuay

La alerta fue emitida por la Prefectura del Guayas, que informó a través de sus canales oficiales sobre un deslave registrado en el kilómetro 66,5, en el sector Cruces de Jesús María, en dirección hacia Cuenca.

Como consecuencia del deslizamiento de tierra provocado por la temporada invernal, la vía permanece completamente cerrada al tránsito vehicular.

La vía Cuenca–Molleturo suma al menos 15 puntos peligrosos Leer más

Según pudo conocer EXPRESO, el material desprendido bloquea totalmente la carretera, lo que impide el paso seguro de vehículos livianos y pesados.

Este tipo de incidentes se vuelve más frecuente durante la época de lluvias, cuando la saturación del suelo aumenta el riesgo de derrumbes en zonas montañosas. De hecho, la ruta Cuenca - Molleturo (foto) también ha presentado dificultades

La situación ocurre en medio de un invierno particularmente fuerte que ha dejado inundaciones, deslaves y múltiples afectaciones en distintas zonas del litoral ecuatoriano.

En los últimos días, varios cantones del Guayas han reportado carreteras anegadas, daños en infraestructuras y dificultades para la movilidad.

🚨 #ATENCIÓN | Se informa a la ciudadanía que, debido a la temporada invernal, se registra un deslave en el km 66,5, en el sector Cruces de Jesús María, en sentido hacia Cuenca, por lo que la vía se encuentra totalmente cerrada.



Se recomienda a los usuarios mantenerse informados… pic.twitter.com/x3xYLf8ceh — Concesiones Guayas (@ConcesionGuayas) March 10, 2026

Recomendaciones de la Prefectura del Guayas

Ante este escenario, la Prefectura recomendó a los conductores mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de las vías y evitar circular por el tramo afectado hasta que concluyan los trabajos de limpieza y evaluación de seguridad.

Como alternativa para quienes deben movilizarse entre la Costa y la Sierra, las autoridades sugieren utilizar La Troncal como ruta alterna. Aunque existen otras vías de conexión, el tramo afectado es considerado uno de los corredores más utilizados por conductores que se desplazan entre Naranjal y Guayaquil con destino hacia Cuenca, por lo que su cierre podría generar retrasos y cambios en los tiempos de viaje.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!