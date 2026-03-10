Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

carretera
Otras vías. La ruta Cuenca-Molleturo-El Empalme también se encuentra con dificultades en este invierno.CORTESÍA

Anuncian cierre total de tramo de carretera que conecta al Guayas con Cuenca

El sector de Cruces de Jesús María fue afectado por deslaves Esta vía conecta Naranjal con Cuenca

Las intensas lluvias que afectan a Guayaquil y a varias zonas de la provincia del Guayas continúan generando complicaciones en la red vial. Esta vez, las autoridades confirmaron el cierre total de una de las carreteras que conecta la Costa con la Sierra, una vía clave para el tránsito entre la provincia y la ciudad de Cuenca.

RELACIONADAS

La alerta fue emitida por la Prefectura del Guayas, que informó a través de sus canales oficiales sobre un deslave registrado en el kilómetro 66,5, en el sector Cruces de Jesús María, en dirección hacia Cuenca. 

Como consecuencia del deslizamiento de tierra provocado por la temporada invernal, la vía permanece completamente cerrada al tránsito vehicular.

vía cuenca- molleturo

La vía Cuenca–Molleturo suma al menos 15 puntos peligrosos

Leer más

Según pudo conocer EXPRESO, el material desprendido bloquea totalmente la carretera, lo que impide el paso seguro de vehículos livianos y pesados

Este tipo de incidentes se vuelve más frecuente durante la época de lluvias, cuando la saturación del suelo aumenta el riesgo de derrumbes en zonas montañosas. De hecho, la ruta Cuenca - Molleturo (foto) también ha presentado dificultades

La situación ocurre en medio de un invierno particularmente fuerte que ha dejado inundaciones, deslaves y múltiples afectaciones en distintas zonas del litoral ecuatoriano. 

En los últimos días, varios cantones del Guayas han reportado carreteras anegadas, daños en infraestructuras y dificultades para la movilidad.

Recomendaciones de la Prefectura del Guayas

Ante este escenario, la Prefectura recomendó a los conductores mantenerse atentos a la información oficial sobre el estado de las vías y evitar circular por el tramo afectado hasta que concluyan los trabajos de limpieza y evaluación de seguridad.

RELACIONADAS

Como alternativa para quienes deben movilizarse entre la Costa y la Sierra, las autoridades sugieren utilizar La Troncal como ruta alterna. Aunque existen otras vías de conexión, el tramo afectado es considerado uno de los corredores más utilizados por conductores que se desplazan entre Naranjal y Guayaquil con destino hacia Cuenca, por lo que su cierre podría generar retrasos y cambios en los tiempos de viaje.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. CC condena al Estado por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas

  2. Amazon sufre caídas de programación

  3. Túneles San Eduardo cerrarán en Guayaquil: horarios y rutas alternas

  4. IlloJuan vs The Grefg: la pelea estelar que dominará La Velada del Año 6

  5. Sebastián Cordero finaliza su nueva película con Gael García Bernal para Netflix

LO MÁS VISTO

  1. Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

  2. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

  3. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  4. Petróleo supera los $ 100 y el impacto para Ecuador se sentirá en los combustibles

  5. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

Te recomendamos