Plazos y requisitos para declarar la patente municipal en Guayaquil este 2026

Profesionales y empresas con RUC deben liquidar el valor tras declarar el Impuesto a la Renta. Hay descuentos del 50 %

Plazos y requisitos para declarar la patente municipal en Guayaquil este año.

Los contribuyentes que mantienen un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo por actividades comerciales, profesionales o industriales en Guayaquil deben cumplir con la declaración y pago del Impuesto a la Patente Municipal durante este 2026. El proceso, gestionado por el Municipio de Guayaquil, aplica para aproximadamente 90.000 ciudadanos, entre quienes están obligados a llevar contabilidad y profesionales independientes.

Normativa y pasos a seguir

La normativa establece que este tributo debe cancelarse hasta 30 días después de la fecha límite fijada para la declaración del Impuesto a la Renta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).

La base imponible se determina según el patrimonio del sujeto pasivo dentro del cantón, con excepciones específicas como la tarifa única de USD 10 para artesanos calificados.

Para realizar el pago, el usuario debe ingresar al portal oficial de la municipalidad (www.guayaquil.gob.ec), seleccionar la opción "Pago de Tributos" y generar la liquidación tras crear un usuario. El sistema reflejará automáticamente los valores correspondientes a impuesto, intereses y posibles multas, generando un Código Electrónico de Pago (CEP).

Cabe destacar que las personas con discapacidad, o sus representantes legales, tienen derecho a un descuento del 50% en el valor de este impuesto.

Por otro lado, el incumplimiento de este deber formal acarrea multas que pueden llegar hasta las 500 remuneraciones básicas unificadas, dependiendo de la infracción

Los canales habilitados para la recaudación incluyen las ventanillas del Cabildo y entidades financieras como Banco del Pacífico, Produbanco, Banco Guayaquil y Pichincha, además de botones de pago electrónicos.

