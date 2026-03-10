Principales cabecillas del narcotráfico que aún no están en la Cárcel del Encuentro

El Gobierno trasladó a unos 300 presos considerados de alta peligrosidad a este centro

Los principales cabecillas del crimen organizado vinculados al narcotráfico y a las bandas criminales.

La apertura de la cárcel de máxima seguridad conocida como Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, marcó un punto importante en la política penitenciaria de Ecuador. El Gobierno trasladó a unos 300 presos considerados de alta peligrosidad a este centro, diseñado para aislar a los reclusos que lideran estructuras criminales desde prisión

Sin embargo, varios de los principales cabecillas del crimen organizado vinculados al narcotráfico y a las bandas que operan en el país no están recluidos en ese centro penitenciario, ya sea porque se encuentran prófugos, en otros países o bajo procesos judiciales distintos.

Capos fuera de la cárcel de El Encuentro

Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy

Es cabecilla de la banda Los Tiguerones, grupo vinculado a extorsiones, narcotráfico y atentados de alto impacto. Fue detenido en Europa, pero el proceso quedó interrumpido porque Ecuador presentó fuera del plazo las garantías requeridas para asegurar que la vida y la integridad del detenido fueran respetadas dentro del sistema penitenciario.

En una nota verbal enviada el 3 de febrero al Ministerio de Asuntos Exteriores —a la que tuvo acceso la agencia EFE—, Ecuador solicitó a España un pronunciamiento oficial sobre el incumplimiento en la tramitación de la solicitud de extradición.

“TROMPUDO ISRAEL”, LÍDER DE LOS CHONE KILLERS, NO ENTRÓ



Terry Israel Camacho, alias Trompudo Israel

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, confirmó que el individuo fue detectado en Bogotá y que, tras un trabajo conjunto con las autoridades colombianas, fue interceptado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. En ese punto, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Prefectura Naval Argentina ejecutó su expulsión inmediata.

Alias Trompudo Israel es requerido por delitos de sicariato y narcotráfico y figura, desde abril de 2024, en la lista de objetivos militares del gobierno de Daniel Noboa. Durante meses se creyó que había muerto en un ataque armado registrado en Cali, Colombia, en diciembre de 2024, en el que falleció su hermano, alias Ben 10, también integrante de los Chone Killers. Sin embargo, su identificación en Ezeiza confirmó que seguía activo y en constante desplazamiento.

Alias Negro Willy fue capturado en Cataluña en 2024, pero recuperó su libertad tras fallar la extradición. Cortesía

Cristhian Pastor Valverde, alias Gato Celi

Las autoridades de Colombia detuvieron en la ciudad de Cali a Cristhian Pastor Valverde, conocido como ‘Gato Celi’, señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Chone Killers y considerado objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad de Ecuador.

Según información oficial, ‘Gato Celi’ actuaba como cómplice de alias ‘Bob Marley’ y se le atribuye participación directa en secuestros, extorsiones y varios homicidios ocurridos en el cantón Durán, uno de los territorios más golpeados por la violencia de estructuras del crimen organizado.

Además, el detenido mantenía una disputa territorial con ‘Negro Tulio’, identificado como miembro de una facción rival y actualmente recluido en la cárcel de El Encuentro, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país.

Celso Moreira Heredia, alias Patucho Celso

Un tribunal penal condenó a nueve años y cuatro meses de prisión a Celso Moreira, alias Celso, y a Rolando Federico Gómez, alias Fede, junto con otras nueve personas, por el delito de tráfico de armas. La sentencia se dictó tras su detención en una fiesta privada realizada en una finca en las afueras de Guayaquil, donde la Policía incautó un arsenal de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Moreira es señalado por las fuerzas de seguridad como el “líder invisible” de Los Choneros, la organización criminal más antigua del país y con nexos con el cartel de Sinaloa. Gómez, por su parte, encabeza Los Águilas, una facción vinculada a la misma estructura delictiva.

Celso Moreira, alias Patucho Celso, fue arrestado en San Jacinto, en Manabí y procesado por delincuencia organizada y porte de armas. Cortesía

Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio

La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra ocho personas —entre ellas Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, identificado como presunto cabecilla del grupo delictivo organizado (GDO) Chone Killers— por su supuesta implicación en una serie de hechos violentos ocurridos en Guayaquil y Durán.

Entre los casos investigados figuran los asesinatos de dos funcionarios: un agente fiscal de Guayas y un trabajador del Municipio de Durán. La investigación se abrió el 3 de junio de 2025 tras una alerta de la Dinased, que advirtió sobre la existencia de una posible estructura criminal que operaba en ambas ciudades.

Según la Fiscalía, esta organización estaría dirigida por alias Negro Tulio y vinculada con atentados registrados en Durán en 2022, así como con los asesinatos de los agentes fiscales Leonardo Palacios (junio de 2023) y César Suárez (enero de 2024). Martínez Alcívar y su conviviente fueron detenidos en Panamá en mayo de 2024 y deportados a Ecuador. Desde entonces, permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca.

Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, fue detenido en Panamá y traído a Ecuador el 1 de junio de 2024. Cortesía de la Policía

La Cárcel del Encuentro fue diseñada para albergar a reclusos considerados de alto riesgo y evitar que continúen operando desde los pabellones penitenciarios. Además, el crimen organizado en Ecuador se caracteriza por una estructura fragmentada, en la que diferentes bandas —como Los Lobos, Los Tiguerones o Los Chone Killers— disputan territorios y rutas del narcotráfico, muchas veces con vínculos con carteles internacionales

