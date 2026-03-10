Ramiro García ingresa finalmente a la Cárcel del Encuentro tras varios inconvenientes

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, criticó el pedido de la Fiscalía para que el Tribunal del caso Triple A ordene la prisión preventiva del alcalde.

El abogado Ramiro García reportó este martes 10 de marzo del 2026 que, pese a contar con autorización formal, inicialmente no se le permitió ingresar a la Cárcel del Encuentro para visitar a su defendido, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El incidente volvió a exponer las dificultades en los procedimientos de acceso a los centros penitenciarios bajo control militar. Según informó el propio García, la negativa se justificó en una supuesta falta de coordinación entre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y las Fuerzas Armadas, institución que mantiene el control externo del recinto.

“La explicación que recibí fue que el SNAI no coordinó con las FFAA”, señaló, cuestionando la operatividad del sistema de autorizaciones dentro del complejo carcelario. La visita formaba parte del trabajo de defensa del alcalde Álvarez, detenido mientras avanza la investigación en su contra. García indicó que la autorización había sido confirmada previamente, por lo que la medida lo tomó por sorpresa.

Ramiro García, abogado defensor del alcalde Aquiles Álvarez, cuestiona los indicios presentados por la Fiscalía durante la audiencia del caso Goleada. Leonardo Velasco Palomeque

Minutos después, el abogado ingresó al centro penitenciario

Minutos después, y tras insistir en su derecho al acceso, finalmente se le permitió ingresar al centro penitenciario. El abogado pudo concretar el encuentro con su cliente, aunque advirtió que este tipo de obstáculos entorpecen el ejercicio de la defensa técnica y reflejan problemas persistentes de coordinación institucional en el sistema de rehabilitación social.

Hasta ahora, ni el SNAI ni las Fuerzas Armadas han explicado las razones del retraso ni si se trató de un error administrativo o de un procedimiento de seguridad adicional.

El mismo escenario se repitió el 9 de marzo, cuando García intentó ingresar nuevamente al centro penitenciario. “Esto, en pleno desarrollo de la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, constituye una clara vulneración del derecho a la defensa establecido en la Constitución y de todas las garantías del debido proceso. Presentaremos las acciones jurídicas que la ley y la Constitución nos conceden”, expresó García.

