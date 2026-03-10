Indian Wells: Lo que sufrió Alcaraz para llegar a octavos de final ante Ruud

El número uno del tenis mundial batalló más de dos horas para pasar de ronda ante el francés Arthur Rinderknech

El español Carlos Alcaraz tras vencer a Rinderknech (# 28 ATP) por 6(6)-7, 6-3 y 6-2.

Carlos Alcaraz sufrió más de lo esperado para derrotar al francés Arthur Rinderknech en tres sets y clasificarse a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El español mantiene su invicto en 2026 y ahora enfrentará este miércoles 11 de marzo al noruego Casper Ruud, aún en horario por confirmar.

El tenista español, número uno del mundo y doble campeón en Indian Wells, derrotó a Rinderknech por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en un intenso partido que se prolongó durante dos horas y 18 minutos.

Con este triunfo, Alcaraz se clasificó a los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, torneo que ya ganó en dos ocasiones y donde busca mantener su dominio en la temporada 2026.

14-0 de Alcaraz en este 2026.



Hoy, tiró de remontada para superar a un Rinderknech que llegó a estar set y break arriba en el segundo.



Otros se hubieran desesperado en ese momento. Carlitos no.



Ante Ruud en octavos. pic.twitter.com/mTnvRX2uYm — José Morón (@jmgmoron) March 10, 2026

Un inicio complicado para Carlos Alcaraz

El partido comenzó con gran igualdad entre ambos jugadores. Arthur Rinderknech mostró desde el primer juego la potencia de su servicio, conectando dos aces consecutivos que marcaron el tono del encuentro.

Durante el primer set, ambos tenistas se mostraron muy sólidos con su saque, concediendo pocas oportunidades de quiebre. El español apenas otorgó tres bolas de break y el francés solo dos, todas salvadas.

El set se definió en un tie-break lleno de tensión. Rinderknech se adelantó 5-2 con dos mini-breaks, aunque Alcaraz reaccionó y llegó a tener punto de set con el marcador 6-5. Sin embargo, el francés resistió la presión y terminó llevándose la primera manga.

Alcaraz cambió el partido en el segundo set

El segundo set comenzó con un intercambio de quiebres. Rinderknech rompió primero el servicio del español, pero Alcaraz respondió de inmediato para recuperar la igualdad.

Ese momento pareció despertar al murciano. Carlos Alcaraz ajustó su posición al resto y elevó su agresividad en la red, logrando un nuevo break que le permitió ponerse 4-2 y encaminar la manga.

El español mantuvo la ventaja y cerró el set por 6-3 para llevar el duelo al tercer parcial.

Dominio del español en el set definitivo

En el tercer set, Alcaraz impuso definitivamente su ritmo de juego. Rompió el servicio de Rinderknech en el primer juego y luego consolidó la ventaja con un game en blanco para colocar el 2-0.

Con mayor confianza, el número uno del mundo consiguió un segundo break para el 4-1, una ventaja que resultó definitiva para sellar la victoria.

Los números reflejaron la diferencia en los momentos clave: Alcaraz ganó el 52 % de los puntos con su segundo servicio, mientras que Rinderknech solo alcanzó el 39 %. Además, el español cometió menos errores no forzados (18 frente a 26).

La conclusión de Alcaraz

Tras el partido, el español reconoció la dificultad del encuentro.

“Para mí fue realmente difícil. Me metí en problemas, pero estoy muy contento con la forma en que afronté todo lo que estaba pasando”, declaró Alcaraz.

Próximo rival: Casper Ruud

En los octavos de final, Carlos Alcaraz se enfrentará al noruego Casper Ruud, quien venció al monegasco Valentin Vacherot por 3-6, 6-3 y 6-4.

El historial favorece claramente al español. Alcaraz ha ganado cinco de los seis enfrentamientos ante Ruud, incluidos los duelos en las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1000 de Miami en 2022.

Además, el triunfo ante Rinderknech mantiene el invicto de Carlos Alcaraz en 2026, con un impresionante registro de 14-0.

