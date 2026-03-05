Alcaraz y el conflicto en Oriente Medio: "Me preocupó ver a jugadores atrapados"

El español busca su tercer título del año en Indian Wells. Conflicto bélico nubla su felicidad previo al debut

El español Carlos Alcaraz, que ultima su debut en el Masters 1.000 de Indian Wells, lamentó la situación generada por el conflicto bélico en Oriente Medio, que afectó a varios tenistas del circuito.

El número uno del mundo recordó que, pocos días antes de que estallara la guerra, muchos jugadores competían en torneos en la región. Tras el inicio del conflicto, algunos quedaron bloqueados en la zona, entre ellos los rusos Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Karen Khachanov, además del neerlandés Tallon Griekspoor.

“Fue sorprendente porque hablamos de unos días o una semana antes y todos estábamos jugando allí. De repente, ocurre todo esto. Y ver a algunos jugadores atrapados allí, sin poder jugar, fue preocupante, al menos para mí”, dijo Alcaraz en Indian Wells.

Un inicio de temporada perfecto

Carlos Alcaraz, tenista español. NOUSHAD THEKKAYIL

El tenista español llega al torneo californiano con un arranque de temporada impecable. En 2026 suma doce partidos y doce victorias, además de dos títulos: el Abierto de Australia y el torneo de Doha.

Ahora apunta a conquistar el Masters 1.000 de Indian Wells, donde debutará el sábado 7 de marzo frente al ganador del duelo entre el búlgaro Grigor Dimitrov y el francés Terence Atmane.

A sus 22 años, Alcaraz —el jugador más joven en la historia en conquistar los cuatro títulos del Grand Slam— ya sabe lo que es triunfar en este certamen, que ganó en 2023 y 2024.

La calma, clave de su rendimiento

En su primera rueda de prensa previa al torneo, Alcaraz explicó que la clave de su gran nivel ha sido el control emocional dentro de la cancha.

“Creo que en pista controlo incluso mejor mis emociones. Diría que esa ha sido la clave del buen nivel que estoy jugando últimamente. Porque en pista me controlo a mí mismo y, desde la calma, encuentro soluciones”, señaló.

El español destacó que esa madurez se reflejó en el torneo de Doha, donde logró revertir momentos complicados durante los partidos. “Cuando me enfadaba o estaba jugando mal, encontraba el camino otra vez porque estaba tranquilo”, explicó.

Alcaraz presume además de un balance de 20 victorias y 3 derrotas en Indian Wells y no ocultó su satisfacción por el inicio de año. “Estoy muy orgulloso de mi inicio de año. Ojalá la racha continúe, o al menos lo intentaré, pero estoy contento de verme jugando un gran tenis”, afirmó.

En su camino en el cuadro aparece como posible rival en semifinales el serbio Novak Djokovic, a quien venció en la final del Abierto de Australia y que ostenta un récord de 41 victorias consecutivas en el torneo californiano.

“Sé que Novak tiene el récord con 41. No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo persigues”, reflexionó. “Cuando llevas 12 victorias es como ganar cuatro o cinco torneos más, los más grandes del mundo. Ahí entiendes lo impresionante que es”, añadió.

Alcaraz llegó hace casi una semana a Indian Wells para aclimatarse al torneo. “Ha ido muy bien, sinceramente. Me siento un poco diferente a otros años, pero he tenido un par de buenos entrenamientos. He vuelto y estoy listo, así que todo va bien y tengo ganas de empezar”, concluyó.

