Bono médico campesino vuelve en Ecuador: incentivo para trabajar en zonas rurales

El Gobierno ecuatoriano reactivó el bono médico campesino, un incentivo económico dirigido a odontólogos y obstetras que trabajan en zonas rurales y de difícil acceso. El programa busca fortalecer la atención en comunidades alejadas del país y mejorar la permanencia de profesionales en dispensarios del Seguro Social Campesino. El anuncio se realizó este miércoles 4 de marzo en Guayaquil durante un acto público con autoridades y personal sanitario.

El incentivo estuvo suspendido durante los últimos siete años. Con su reactivación, el Gobierno busca responder a las dificultades que enfrentan médicos que trabajan en zonas apartadas, donde los dispensarios suelen ser el único punto de atención para miles de ciudadanos. El pago será mensual y estará dirigido a quienes laboran en dispensarios rurales del IESS.

La ministra de Gobierno, Natalie Morillo, explicó que el programa beneficiará a cientos de profesionales que prestan servicio en distintas regiones del país. Según informó, el presupuesto destinado para su implementación supera el millón de dólares al año.

Incentivo para médicos rurales en Ecuador

"Este bono que entregamos desde ahora beneficia cientos de profesionales de la salud en 18 provincias del Ecuador que se ponen las botas y llegan a los lugares que durante años fueron abandonados. Donde está la necesidad, donde está la urgencia, ustedes están", detalló Morillo.

El beneficio económico variará dependiendo de las condiciones geográficas y de acceso a cada dispensario. Las autoridades informaron que el monto oscilará entre 100 y 300 dólares mensuales para quienes prestan servicios médicos en zonas rurales.

La medida fue anunciada durante un evento realizado en la cancha techada del estadio Modelo, en el norte de Guayaquil, donde también participaron representantes del Seguro Social Campesino y profesionales de la salud que trabajan en territorio.

Seguro Social Campesino busca fortalecer dispensarios

La directora del Seguro Social Campesino, Giovana Ubidia, destacó que el objetivo del incentivo es garantizar la continuidad del personal médico en comunidades rurales donde el acceso a servicios de salud es limitado.

"Además, hemos invertido más de 9 millones de dólares en el mantenimiento integral de 197 dispensarios a nivel nacional y 4 millones de dólares más de la construcción de nueve dispensarios", señaló Ubidia.

El bono médico campesino, anteriormente conocido como bono geográfico, se aplica para profesionales que atienden en dispensarios del Seguro Social Campesino, un sistema que forma parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Testimonios de médicos que trabajan en zonas alejadas

Para quienes trabajan en territorios aislados, el incentivo representa un respaldo a su labor. Carolina Cáceres, profesional de la salud que atiende en la isla Puná, asegura que las dificultades de transporte y las condiciones climáticas hacen complejo el trabajo diario.

"Es la señal que yo pedía porque muchas veces quise desistir de estar en mi dispensario por todas las dificultades que implicaba sobre todo el invierno". Por otra parte, su compañera Aurelia Macías también valoró la restitución del beneficio económico para el personal médico que atiende en zonas rurales del país. "Para nuestros afiliados poder ir a hacerle las atenciones como debió de ser con calidad y calidez".

