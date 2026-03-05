Expreso
Donald Trump, Lionel Messi
Donald Trump conversa con Lionel Messi mientras sostiene el balón conmemorativo del Inter Miami en la Casa Blanca.EFE

¿Messi o Pelé? La tajante respuesta de Donald Trump en la Casa Blanca | (VIDEO)

El mandatario estadounidense recibió al Inter Miami y comparó al argentino con la leyenda del Cosmos y la selección brasileña

En un acto sin precedentes para la Major League Soccer (MLS), el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ejerció de anfitrión para el Inter Miami en la Casa Blanca. Durante la recepción al equipo de Lionel Messi, el mandatario rompió el protocolo para entrar de lleno en el eterno debate sobre quién es el máximo exponente de la historia del fútbol.

Trump y el recuerdo de Pelé en el Cosmos

A pesar de las posibles críticas por su edad, Trump no dudó en comparar épocas, recordando haber visto en vivo a la leyenda brasileña durante su etapa en Nueva York.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno".

Messi, Donald Trump
El presidente Trump recibe a la plantilla del Inter Miami, campeones de la MLS, en un acto histórico en Washington.EFE

El presidente destacó la singularidad del éxito de Messi. Según Trump, muchos deportistas de élite llegan a Norteamérica con grandes promesas pero sin resultados tangibles, algo que el argentino revirtió de inmediato.

"Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar, de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, '¡qué increíble!', decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó".

El reconocimiento a la fortaleza mental del "10"

Para el mandatario, el mérito de Messi reside en haber cumplido con las expectativas casi imposibles que rodeaban su fichaje por el club de Florida:

"Tú, Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil, muy inusual. Además, soportaste mucha más presión de la que nadie imagina, porque se esperaba que ganaras… y casi nadie lo logra. Tú llegaste y ganaste con toda esa presión. Eso es un homenaje increíble".

