Make Ecuador Great Again: TIME y el guiño a Ecuador con estrategia de Trump

Ecuador aparecerá en la portada de la revista estadounidense TIME del 23 de marzo de 2026. A través de su cuenta en X, el magazine adelantó la imagen de la portada, en la que se observan las populares gorras rojas asociadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, en lugar del conocido lema “Make America Great Again”, la publicación presenta variaciones de esa frase aplicadas a distintos países.

En una de las gorras se lee “Make Ecuador Great Again” (“Hacer a Ecuador grande de nuevo”, en español). La prenda aparece rodeada de otras similares que mencionan a países como Yemen, Irán, Venezuela, Siria, Nigeria, Irak y Somalia, en una composición que alude a la política exterior y las intervenciones impulsadas por la administración de Trump en distintos escenarios internacionales

La guerra de Trump, portada de TIME que incluye a Ecuador

La nota de TIME analiza cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de iniciar una guerra contra Irán junto a Israel, en un contexto de creciente tensión por el programa nuclear iraní.

Según la investigación, la ofensiva comenzó después de una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes, que incluyeron bombardeos en sitios estratégicos como Fordow, Natanz e Isfahan.

Washington sostuvo que el objetivo era impedir que Irán desarrollara armas nucleares, aunque la operación implicó una escalada militar significativa en Medio Oriente y generó temor a un conflicto regional más amplio.

TIME: Donald Trump llegó al poder prometiendo terminar con las guerras

El artículo sostiene que Donald Trump llegó al poder prometiendo terminar con las guerras, pero en la práctica ha recurrido al uso de la fuerza militar con una frecuencia creciente. Según el análisis, ningún presidente estadounidense moderno ha ordenado operaciones militares en tantos países en un periodo tan corto.

Desde su regreso a la Casa Blanca, ha autorizado ataques en ocho naciones —tres de ellas nunca antes atacadas directamente por Estados Unidos— y solo en 2025 aprobó más bombardeos individuales que su predecesor durante todo su mandato.

Entre las operaciones mencionadas se encuentra una amplia campaña de bombardeos contra territorios controlados por los hutíes en Yemen. También se incluyen ataques navales contra embarcaciones venezolanas sospechosas de narcotráfico y la operación que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El texto también menciona otras acciones militares recientes. Pocos días después de la ofensiva contra Irán, Estados Unidos participó en operaciones conjuntas en Ecuador contra lo que Washington calificó como “organizaciones terroristas”. Además, la administración de Trump evalúa posibles medidas contra Cuba.

