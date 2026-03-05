Caso Goleada: Fiscalía podrá revisar todos los dispositivos de Aquiles Álvarez

La justicia rechazó la solicitud de Álvarez, quien buscaba restringir la extracción de datos únicamente al período 2020-2023

La Fiscalía podrá revisar la información completa de los teléfonos y dispositivos electrónicos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sin limitaciones de fechas. La justicia rechazó la solicitud del funcionario, quien buscaba restringir la extracción de datos únicamente al período 2020-2023, rango en el que se concentran los hechos investigados dentro del caso Goleada.

La defensa del alcalde presentó el pedido el 1 de marzo de 2026. En el escrito, Álvarez advirtió que autorizar la “apertura, examen, explotación, análisis, extracción y copia forense de toda la información” equivaldría, a su criterio, a permitir una revisión histórica completa de su vida digital, lo que convertiría la diligencia en una búsqueda abierta e indeterminada.

¿Por qué Aquiles Álvarez solo quería una revisión parcial?

El alcalde argumentó que en sus dispositivos existe información de carácter personal, como datos médicos y financieros, fotografías familiares, comunicaciones privadas e incluso posibles registros relacionados con menores de edad. Por ello solicitó que la revisión se limite estrictamente al período investigado y que se prohíba cualquier exploración general.

Entre sus requerimientos también constaba la suspensión inmediata de la diligencia y la garantía de un control judicial previo sobre la cadena de custodia de la información. Su argumento central fue que una extracción sin límites vulneraría el derecho a la intimidad y el debido proceso.

¿Por qué el juez negó el pedido de Aquiles Álvarez?

Sin embargo, la noche del 2 de marzo de 2026, el juez Jairo García resolvió negar el pedido. En su providencia señaló que, de acuerdo con lo planteado por la Fiscalía, la extracción de información debe realizarse de forma íntegra y no segmentada, es decir, sin restringirse a un período específico.

El magistrado también estableció una condición: toda información que no tenga relación con la investigación deberá manejarse con reserva y confidencialidad, especialmente si involucra datos vinculados con menores de edad.

En su decisión, el juez indicó que la Fiscalía actúa dentro de las facultades que le otorgan la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que le permiten realizar pericias para obtener elementos de convicción dentro de una investigación penal.

