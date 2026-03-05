Soledad Diab: Alusión de Daniel Noboa a Aquiles Álvarez es una "metáfora vergonzosa"

El presidente dijo que en su casa de Olón tiene un "burrito" llamado "Aquiles"; el alcalde está detenido por el caso Goleada

En la sesión del Concejo cantonal de Guayaquil, del 5 de marzo de 2026, se rechazó la expresión del presidente Daniel Noboa hacia el alcalde Aquiles Álvarez.

La alusión del presidente de la República, Daniel Noboa, al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, generó reacciones en la sesión de Concejo realizada este jueves 5 de marzo de 2026.

El mandatario dijo en una entrevista que, en su casa de Olón, tiene de mascota a un burro que se llama Aquiles. El alcalde está detenido, desde el 10 de febrero pasado, por el caso Goleada.

"Mientras el país atraviesa un momento institucional muy delicado, el nivel del debate público parece haber descendido a un terreno que debería alarmarnos completamente a todos", dijo la concejala Soledad Diab (independiente).

"No estamos ante un simple proceso judicial, estamos ante algo muchísimo más grave: la justicia convertida en arma política". Soledad Diab Concejala de Guayaquil

La exsocialcristiana mencionó que "desde el poder se nos presentó hoy una metáfora: la historia de una nueva mascota".

Diab calificó a esta mención como "una metáfora tan evidente, tan vergonzosa, que ni siquiera intenta ocultar a quién se refiere. Pero es que cuando el presidente de un país utiliza ese tipo de burlas para referirse a un adversario político, el problema ya dejó de ser la metáfora, el problema es lo que revela".

Cuestionamiento al uso de las camionetas de Segura EP

Caso Goleada: Juez hará teletrabajo por presunta amenaza en audiencia Leer más

En el Concejo también se mencionó el tema del uso que la Policía Nacional da a las camionetas de la empresa municipal Segura.

Esto luego de que el miércoles 4 de marzo circuló en redes sociales el video de miembros de la Policía llevando lo que parece un paquete de ropa a una lavandería.

"Las instituciones que debían ser el escudo han sido tomadas, capturadas, convertidas en botín político", expresó Diab, luego de que Segura EP fue intervenida por el Gobierno Nacional.

"Hoy sabemos incluso que hasta para ir a lavar la ropa, utilizan los carros que pertenecen a Guayaquil y que fueron asignados para su seguridad", añadió la concejala.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!