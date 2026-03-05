Nueva fecha para concierto de Arcángel en Guayaquil: localidades y precios

Este 5 de marzo comenzó la venta oficial de entradas para el concierto de Arcángel en el marco de su gira La 8va Maravilla. El evento, programado inicialmente para el sábado 1 de agosto en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, logró agotar todas las localidades en pocas horas.

Debido a la alta demanda, la empresa encargada de traer a Arcángel decidió abrir una segunda fecha en Guayaquil, que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, para que más seguidores puedan disfrutar del espectáculo en vivo.

La Marash celebrará 20 años de trayectoria en el género urbano con un concierto que recorrerá desde los clásicos de su primer álbum hasta sus últimos éxitos, ofreciendo a los fans un repaso completo de su carrera.

El canje de las entradas estará disponible una semana antes del concierto, según TicketShow.

Precios y localidades

VIP: $35

Fan: $50

Palco: $70

Output Box: $90

Front Box: $140

Para el show en la capital ecuatoriana, previsto el 30 de julio en el Coliseo Rumiñahui, aún quedan entradas disponibles.

Por otro lado, las quejas de varios usuarios se hicieron evidentes, ya que reportaron fallas en la página de compra y, al volver a funcionar, las entradas ya estaban agotadas. Además, los reclamos apuntan a la falta de control sobre el número máximo de entradas por persona, lo que facilita la adquisición por parte de revendedores.

