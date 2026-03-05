Comisión no pudo sortear los expedientes de los postulantes a Fiscal General

La primera etapa del concurso terminó con la inscripción de 75 abogados para el cargo de Fiscal General del Estado

La reunión de trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección duró menos de 15 minutos.

El concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado sufre su primer retraso. La falta de expedientes físicos provenientes de seis provincias impidió que la Comisión Ciudadana realizara el sorteo de los 75 postulantes inscritos. Este paso es fundamental para iniciar la fase de admisibilidad, donde se verificará si los aspirantes cumplen con los requisitos de ley para liderar la Fiscalía.

Retraso en el sorteo de expedientes para Fiscal General

La Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado no pudo realizar el sorteo de los expedientes de los 75 postulantes inscritos este 5 de marzo de 2026. La diligencia se suspendió debido a que la documentación de seis provincias aún no llega a la matriz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito.

Provincias con documentación pendiente

Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión, convocó a los comisionados a las 14:30 para iniciar la fase de admisibilidad y reconsideración. Sin embargo, la Secretaría General del CPCCS informó que varios paquetes electorales están "en tránsito".

Según el reporte oficial, ya se encuentran en Quito los archivos de Azuay, El Oro, Guayas, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Pichincha y parte de Santo Domingo de los Tsáchilas (el expediente 31). No obstante, faltan los expedientes de Cotopaxi, Esmeraldas, Los Ríos, Pastaza, Sucumbíos y un documento adicional de Santo Domingo (el expediente 140).

Ante esta situación, Jacho dio por terminada la sesión y anunció que convocará a una nueva reunión de trabajo de forma oportuna, una vez que la secretaría confirme la recepción de toda la documentación física

Equipo de Secretaría General del CPCCS receptó las postulaciones al concurso hasta el 3 de marzo a las 23:59. Cortesía

Requisitos y plazos de la fase de admisibilidad

De acuerdo con el reglamento vigente, la Comisión tiene un plazo de 10 días para verificar que los postulantes cumplan con los requisitos básicos:

Ser ecuatoriano y poseer título de abogado.

Haber ejercido la profesión con probidad por al menos diez años.

No tener prohibiciones ni inhabilidades legales.

Si un aspirante es descalificado, podrá presentar una solicitud de reconsideración, la cual debe resolverse en cinco días adicionales antes de enviar el informe final al Pleno del CPCCS.

