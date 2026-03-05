Atentado con dron en cárcel de Machala tenía como objetivo al director del penal

Gobierno activó el Plan de Recompensas 131 y ofrece hasta $50.000 por información sobre el atentado con dron

Militares y policías realizan un operativo de control en el Centro de Privación de Libertad de Machala, tras el atentado con explosivos registrado en el interior del penal.

El Gobierno ecuatoriano activó el Plan de Recompensas 131 y anunció el pago de hasta 50.000 dólares para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado con explosivos ocurrido en el Centro de Privación de Libertad de Machala.

La medida se adoptó luego del ataque registrado la tarde del miércoles 4 de marzo de 2026, cuando un dron lanzó un artefacto explosivo hacia el interior del recinto penitenciario, generando momentos de tensión entre el personal del centro y las personas privadas de libertad.

Aunque la detonación no dejó personas heridas ni fallecidas, el hecho encendió las alertas de las autoridades debido al uso de tecnología para ejecutar el atentado y por el objetivo al que habría estado dirigido.

Atentado con dron en la cárcel de Machala

De acuerdo con información policial, la explosión ocurrió cerca de la ventana donde funciona la oficina del director del centro penitenciario. Las autoridades confirmaron que este no es el primer episodio de intimidación contra el director del Centro de Privación de Libertad de Machala, quien ya había sido amenazado en al menos tres ocasiones mediante mensajes anónimos.

En uno de esos incidentes, desconocidos dejaron panfletos con advertencias dirigidas específicamente al funcionario, en los que se advertía sobre posibles represalias.

Amenazas previas contra el director del penal

Otro de los hechos que causó mayor preocupación ocurrió en agosto del año pasado, cuando sujetos no identificados dejaron una cabeza de cerdo en la puerta principal del penal, acompañada de mensajes intimidatorios contra el director.

El comandante de la Policía Nacional en El Oro, Remigio Albiño, confirmó que el ataque fue ejecutado mediante una aeronave no tripulada, desde la cual se lanzó el artefacto explosivo hacia el interior del recinto carcelario.

Según el oficial, el dron fue observado por personal de seguridad cuando sobrevolaba el perímetro del penal, pero la detonación se produjo pocos segundos después, lo que impidió una reacción inmediata.

Operativo militar tras ataque con explosivos

“Se visualizó un artefacto explosivo a través de una aeronave no tripulada que hace la detonación en la ventana donde funciona la oficina del director del centro”, explicó el jefe policial.

La mañana de este jueves 5 de marzo, efectivos del Ejército ejecutaron un operativo de control dentro del Centro de Privación de Libertad de Machala, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.

Durante la intervención, los militares realizaron registros en varios pabellones y áreas del penal con el objetivo de localizar objetos prohibidos o elementos que pudieran representar un riesgo para la seguridad interna.

Plan de Recompensas 131 por atentado en Machala

Como resultado del operativo, se decomisaron 30 armas blancas elaboradas artesanalmente con hojas de gillette, que presuntamente eran utilizadas por los internos dentro del recinto. También fueron encontradas tres pipas artesanales, que habrían sido utilizadas para el consumo de sustancias ilícitas en el interior del centro penitenciario.

En paralelo a las investigaciones, el Gobierno anunció la activación del Plan de Recompensas 131, mecanismo que busca incentivar la colaboración ciudadana para ubicar a los responsables del atentado.

Recompensa de 50.000 dólares por información

Según el comunicado oficial, la recompensa de hasta 50.000 dólares se entregará únicamente cuando la información proporcionada sea verificada y permita obtener resultados concretos en las investigaciones.

Entre los datos que pueden aportar los ciudadanos constan identidades, alias, ubicaciones, vehículos utilizados o cualquier detalle relacionado con la planificación o ejecución del ataque. Las autoridades también solicitaron compartir videos, fotografías o publicaciones en redes sociales que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

La información puede ser entregada de forma confidencial a través de la línea gratuita 131, el correo electrónico info@recompensas131.org o mediante las cuentas oficiales del plan en redes sociales.

