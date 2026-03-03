Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

La Policía Nacional desplegó la Operación Costa.
La Policía Nacional desplegó la Operación Costa.Cortesía

Golpe a la mafia albanesa: 16 detenidos y $346 millones incautados en Ecuador

La organización delictiva tenía presencia operativa en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro

En una acción simultánea ejecutada la madrugada de este martes 3 de marzo del 2026, la Policía Nacional desplegó la Operación Costa, un golpe directo contra una estructura criminal que operaba como uno de los brazos logísticos de la mafia albanesa en Ecuador. 

(Te invitamos a leer: Más de 1 millón de dólares incautados en operativo, confirma John Reimberg)

El resultado dejó 16 detenidos, 26 allanamientos y una afectación económica estimada en $346 millones a las economías delictivas, tras apenas 1.8 meses de investigación.

Una red que contaminaba contenedores rumbo a mercados internacionales

La organización delictiva tenía presencia operativa en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, desde donde coordinaba la contaminación de contenedores en puertos nacionales con cargamentos de droga destinados principalmente a Europa. 

Su forma de operar coincidía con el método ya identificado en investigaciones previas sobre grupos albaneses: uso de empresas fachada, infiltración en cadenas logísticas y vínculos con estructuras internacionales de narcotráfico.

RELACIONADAS
la estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo,
La estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo,Cortesía

Durante los allanamientos, los agentes incautaron:

  • $1 millón en efectivo

  • 14 vehículos de alta gama

  • 20 teléfonos celulares

  • Armas largas (2) y cortas (4)

  • Joyas y otros indicios de alto valor

Las autoridades indicaron que la estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, reforzando el poder económico de redes criminales transnacionales.

Cooperación internacional y cuatro grandes operaciones vinculadas

La Operación Costa no fue un hecho aislado. Formó parte de una estrategia binacional y multilateral que involucró: 

  • Europol
  • La DEA
  • Autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos

En total, se han ejecutado cuatro grandes operaciones entre Ecuador y Europa que, de manera acumulada, permitieron la incautación de 7.4 toneladas de droga relacionadas con la misma red criminal.

Narco albanés asesinado

Narco albanés con cédula ecuatoriana fue asesinado en Colombia

Leer más

Los organismos de inteligencia coinciden en que la mafia albanesa ha expandido sus tentáculos en el país aprovechando la estructura portuaria y el flujo comercial de contenedores. Esta operación representa uno de los golpes más efectivos registrados durante el último año.

Delincuencia organizada: un mensaje directo a las mafias

El caso avanza bajo la figura penal de delincuencia organizada. Las autoridades recalcaron que la ofensiva continuará sin tregua: “A las mafias: cero impunidad. Desarticularemos todas las estructuras criminales y sus economías”, fue el mensaje categórico emitido tras la operación por el ministro John Reimberg. 

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

Las Últimas Noticias

  1. Rodrygo se pierde el Mundial 2026: ¿qué lesión sufrió el brasileño?

  2. Emergencia en vía Santa Elena – Guayaquil: ríos desbordados y asfalto colapsado

  3. Golpe a la mafia albanesa: 16 detenidos y $346 millones incautados en Ecuador

  4. Indignación en el Trolebús de Quito: ciudadano es sancionado tras incidente

  5. Una persona se desplomó y murió en el Parque Bicentenario de Quito

LO MÁS VISTO

  1. John Reimberg sobre el toque de queda: “Quédense en sus casas. Estamos en una guerra"

  2. Matriculación vehicular marzo 2026: Turnos y requisitos para placas terminadas en 2

  3. Tribunal fija nueva fecha para la audiencia de apelación de Aquiles Álvarez

  4. Vivienda en La Unión colapsa durante visita humanitaria de Rovira y Gellibert

  5. Toque de queda en Ecuador: horarios y cómo se aplicaría

Te recomendamos