Golpe a la mafia albanesa: 16 detenidos y $346 millones incautados en Ecuador

La organización delictiva tenía presencia operativa en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro

En una acción simultánea ejecutada la madrugada de este martes 3 de marzo del 2026, la Policía Nacional desplegó la Operación Costa, un golpe directo contra una estructura criminal que operaba como uno de los brazos logísticos de la mafia albanesa en Ecuador.

El resultado dejó 16 detenidos, 26 allanamientos y una afectación económica estimada en $346 millones a las economías delictivas, tras apenas 1.8 meses de investigación.

Una red que contaminaba contenedores rumbo a mercados internacionales

La organización delictiva tenía presencia operativa en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, desde donde coordinaba la contaminación de contenedores en puertos nacionales con cargamentos de droga destinados principalmente a Europa.

Su forma de operar coincidía con el método ya identificado en investigaciones previas sobre grupos albaneses: uso de empresas fachada, infiltración en cadenas logísticas y vínculos con estructuras internacionales de narcotráfico.

La estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, Cortesía

Durante los allanamientos, los agentes incautaron:

$1 millón en efectivo

14 vehículos de alta gama

20 teléfonos celulares

Armas largas (2) y cortas (4)

Joyas y otros indicios de alto valor

Las autoridades indicaron que la estructura se sostenía mediante el lavado de activos y el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, reforzando el poder económico de redes criminales transnacionales.

Cooperación internacional y cuatro grandes operaciones vinculadas

La Operación Costa no fue un hecho aislado. Formó parte de una estrategia binacional y multilateral que involucró:

Europol

La DEA

Autoridades policiales de Bélgica y Países Bajos

En total, se han ejecutado cuatro grandes operaciones entre Ecuador y Europa que, de manera acumulada, permitieron la incautación de 7.4 toneladas de droga relacionadas con la misma red criminal.

OPERACIÓN COSTA



346 MILLONES DE AFECTACIÓN ECONÓMICA A LAS ECONOMÍAS CRIMINALES EN 1.8 MESES DE INVESTIGACIÓN.



Esta madrugada, la Policía Nacional ejecutó 26 allanamientos y capturó a 16 personas en Guayaquil, Machala, Quito y Milagro donde incautó cerca de USD 1 millón en… pic.twitter.com/It0H8R7pwu — John Reimberg (@JohnReimberg) March 3, 2026

Los organismos de inteligencia coinciden en que la mafia albanesa ha expandido sus tentáculos en el país aprovechando la estructura portuaria y el flujo comercial de contenedores. Esta operación representa uno de los golpes más efectivos registrados durante el último año.

Delincuencia organizada: un mensaje directo a las mafias

El caso avanza bajo la figura penal de delincuencia organizada. Las autoridades recalcaron que la ofensiva continuará sin tregua: “A las mafias: cero impunidad. Desarticularemos todas las estructuras criminales y sus economías”, fue el mensaje categórico emitido tras la operación por el ministro John Reimberg.

