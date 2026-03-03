Vía Babahoyo - Jujan fue cerrada por inundaciones: estas son las dos rutas alternas

Se prohibió el paso de vehículos livianos y pesados por la vía E-25, según informó el servicio de emergencias ECU-911

El invierno vuelve a golpear en la provincia de Los Ríos. El bloqueo de la vía Babahoyo - Jujan es una de las consecuencias.

Después de varios días de inundaciones y de inconvenientes para circular por la vía Babahoyo - Jujan, la carretera fue cerrada al tránsito vehicular este martes 3 de marzo.

El sistema de emergencias ECU-911 anunció el "cierre total al tránsito" por esta vía, denominada también como E-25.

En imágenes publicadas por la entidad en sus redes sociales se observó cómo el agua cubrió totalmente la carretera, lo que ponía en riesgo a peatones y conductores.

Los últimos días han sido de intensas lluvias en las provincias de Los Ríos y Guayas, lo que ha provocado el desborde de ríos e inundaciones, que han afectado a las viviendas, obligando a la evacuación de damnificados.

En Los Ríos, sectores como La Maritza, en el cantón Montalvo, fueron afectados por el desborde del río San Pablo. Unas 500 familias de la zona enfrentaron el peligro por la crecida del nivel del agua.

Vías alternas para ir a Babahoyo y Jujan

El ECU-911 recomendó dos rutas para quienes necesitan trasladarse entre estas dos provincias costeras.

La primera opción es Cruce de Chilintomo (punto vial cerca de Babahoyo) – Pueblo Nuevo – Simón Bolívar.

También puede dirigirse desde Baba, pasar por Salitre y llegar a Samborondón.

El ECU-911 insistió en la recomendación a los conductores para que circulen con precaución, sobre todo por el riesgo de algún siniestro vial debido a las inundaciones, y de informarse sobre el estado de las carreteras.

