Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

evacuación por inundaciones en Milagro
Las lluvias de las últimas horas dejaron a Milagro prácticamente bajo el agua, lo que provocó la evacuación de algunos habitantes.CHRISTIAN VINUEZA

Invierno Ecuador: Cómo funciona la herramienta de Google para prevenir inundaciones

Flood Hub es una alternativa para conocer la gravedad de las inundaciones y la probabilidad de que ocurran

Al menos tres cantones en la provincia del Guayas han soportado inundaciones en los últimos días. Guayaquil, Durán y Milagro han sido escenario de emergencias por la época invernal en Ecuador.

RELACIONADAS

En varios sectores de Guayaquil se han registrado calles inundadas, así como la caída de árboles, que incluso provocaron daños a una vivienda y dos vehículos, en la ciudadela La Alborada.

Durán soportó al menos cuatro días de vías convertidas en ríos, poniendo en riesgo a quienes se movilizaban a pie a sus trabajos o lugares de estudio. La basura flotaba, según informó EXPRESO.

Las últimas horas han sido preocupantes para Milagro, que vio cómo el 90 % de su territorio quedó bajo el agua, según los bomberos. Las clases se suspendieron y se habilitó un albergue.

En medio de estas emergencias, la tecnología es una aliada para conocer qué zonas se mantienen inundadas, rutas bloqueadas y otros datos importantes para movilizarse y evitar contratiempos.

Google Maps ofrece la opción de buscar las zonas afectadas. Por ejemplo, puede buscar "Inundaciones en el Centro de la Provincia de Guayas", para que le muestre los cantones involucrados.

La herramienta se alimenta de información emitida por instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

RELACIONADAS

Google: Qué es Flood Hub y cómo funciona

inundaciones en Milagro

Milagro se inundó: río desbordado, vías anegadas y clases suspendidas por emergencia

Leer más

Otra herramienta referencial que tiene Google es Flood Hub (centro de inundaciones, en español), que ofrece datos informativos no oficiales.

El nivel de inundaciones, fluviales y repentinas, se muestra en niveles determinados por colores: Extrema (rojo), Peligro (naranja), Advertencia (amarillo), Normal (verde) y No hay datos (gris).

Al hacer clic en alguno de los puntos, se despliega un menú que ofrece información sobre la evolución de la zona y la descarga de agua en tiempo real y niveles históricos.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Invierno Ecuador: Cómo funciona la herramienta de Google para prevenir inundaciones

  2. Real Madrid vs. Benfica: posibles alineaciones y dónde ver EN VIVO | Champions League

  3. Samsung presenta el Galaxy S26: la IA que trabaja por ti (y dice que no lo notarás)

  4. Intervienen el Malecón 2000 y del Salado: Municipio activa plan de acción invernal

  5. Hidroeléctrica Toachi inundada y sin seguro: ¿quién cubrirá las pérdidas?

LO MÁS VISTO

  1. ¿Qué ciudadanos son elegibles para la devolución del IVA? Una guía completa

  2. Devolución de IVA: Qué hacer si el SRI no responde a reclamos a adultos mayores

  3. Décimo cuarto sueldo 2026: cuánto dinero recibirás y hasta cuándo cobrarlo

  4. Empresas Telconet y Cajamarca se desvinculan de Jan Topic tras impasse con Reimberg

  5. Mecanismos legales para garantizar la devolución del IVA a adultos mayores en Ecuador

Te recomendamos