Invierno Ecuador: Cómo funciona la herramienta de Google para prevenir inundaciones

Flood Hub es una alternativa para conocer la gravedad de las inundaciones y la probabilidad de que ocurran

Las lluvias de las últimas horas dejaron a Milagro prácticamente bajo el agua, lo que provocó la evacuación de algunos habitantes.

Al menos tres cantones en la provincia del Guayas han soportado inundaciones en los últimos días. Guayaquil, Durán y Milagro han sido escenario de emergencias por la época invernal en Ecuador.

En varios sectores de Guayaquil se han registrado calles inundadas, así como la caída de árboles, que incluso provocaron daños a una vivienda y dos vehículos, en la ciudadela La Alborada.

Durán soportó al menos cuatro días de vías convertidas en ríos, poniendo en riesgo a quienes se movilizaban a pie a sus trabajos o lugares de estudio. La basura flotaba, según informó EXPRESO.

Las últimas horas han sido preocupantes para Milagro, que vio cómo el 90 % de su territorio quedó bajo el agua, según los bomberos. Las clases se suspendieron y se habilitó un albergue.

En medio de estas emergencias, la tecnología es una aliada para conocer qué zonas se mantienen inundadas, rutas bloqueadas y otros datos importantes para movilizarse y evitar contratiempos.

Google Maps ofrece la opción de buscar las zonas afectadas. Por ejemplo, puede buscar "Inundaciones en el Centro de la Provincia de Guayas", para que le muestre los cantones involucrados.

La herramienta se alimenta de información emitida por instituciones como el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).

Google: Qué es Flood Hub y cómo funciona

Milagro se inundó: río desbordado, vías anegadas y clases suspendidas por emergencia Leer más

Otra herramienta referencial que tiene Google es Flood Hub (centro de inundaciones, en español), que ofrece datos informativos no oficiales.

El nivel de inundaciones, fluviales y repentinas, se muestra en niveles determinados por colores: Extrema (rojo), Peligro (naranja), Advertencia (amarillo), Normal (verde) y No hay datos (gris).

Al hacer clic en alguno de los puntos, se despliega un menú que ofrece información sobre la evolución de la zona y la descarga de agua en tiempo real y niveles históricos.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!