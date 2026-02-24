Milagro se inundó: río desbordado, vías anegadas y clases suspendidas por emergencia

Cantón de Guayas fue declarado en alerta roja por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal

Así estaba el panorama en Milagro tras las lluvias y el desbordamiento del río del mismo nombre.

La situación en Milagro es alarmante tras las últimas lluvias y el desbordamiento del río del mismo nombre. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal declaró alerta roja.

El alcalde Pedro Solines aseguró en la reunión del COE, en la noche del lunes 23 de febrero, que entre los sectores inundados están la ciudadela Acuarelas del Río y los recintos Roberto Astudillo, Venecia Central y El Achiote.

Varias de las calles del cantón estaban anegadas este martes 24 de febrero. En las últimas horas también se desbordó el río Milagro.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que se planificaba la implementación de un alojamiento temporal en la escuela 17 de Septiembre.

Suspendidas las clases y la atención en hospital del IESS

La preocupante situación llevó al Ministerio de Educación a culminar el año lectivo en todas las instituciones educativas de Milagro.

A esto se sumó que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó que se suspendió la atención en la consulta externa del hospital general en Milagro.

Las cirugías ambulatorias se reprogramarán, mientras que la atención será continua en hospitalización, quirófanos, farmacia, imagenología, laboratorio y emergencias, indicó la entidad en un comunicado.

EXPRESO publicó este lunes cómo en el invierno se registra también daños viales. En calles del centro y sectores periféricos es común ver grandes baches, que ponen en riesgo a peatones y conductores.

