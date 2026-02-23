Invierno en Milagro transforma las calles en trampas para peatones y conductores

Situación ocurre en sectores del centro y en barrios periféricos de este cantón de la provincia del Guayas

En García Moreno y Eloy Alfaro, en pleno centro de Milagro, los baches incomodan a la movilidad y aumentan el riesgo de siniestros viales.

El sonido estridente e incesante de las bocinas de motos y autos se confunde con el de los amortiguadores cuando los vehículos caen en los baches que hay en las calles de Milagro.

Es la tónica en la intersección de las calles Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro, en pleno centro de esta ciudad que enfrenta no solo el reto de resolver su caótica movilidad, sino también el estado de las calles.

En los últimos años, en este punto se ha formado un gran hueco que resulta una trampa para peatones y conductores, en una zona de alto movimiento comercial, cerca de lo que era la línea del desaparecido tren.

Motociclistas sin casco circulan por las calles de Milagro, donde los huecos ponen en riesgo la estabilidad de estos vehículos motorizados. CHRISTIAN VINUEZA

“Esto no es Milagro, es la Luna, con huecos por todos lados”, comentó un motociclista a EXPRESO durante un recorrido por esta zona céntrica.

Hay muchas motos porque es lo más accesible, pero responde a la falta de transporte público eficiente".

Alberto Hidalgo Posligua Especialista en seguridad vial

“Lo que hacen es subirnos los impuestos y no se preocupan por las calles, que están con puros huecos. Medio cae una llovizna y esto ya no sirve para nada. Se dañan los buses, los taxis y las motos”, resumió el ciudadano, que evitó dar su nombre.

Él comentó que incluso tuvo un siniestro vial hace pocos días, cuando un bache provocó que cayera con su moto al pavimento. Se le dañaron elementos como los espejos retrovisores y el manubrio, además de los golpes que tuvo. “¿Quién responde por eso? Nadie”, insistió.

“Hay que arreglar esos huecos porque esto no viene de ahora, sino de hace años. Cuando llueve se llenan de agua y, como uno no ve, se mete nomás”, comentó Marcelina Jiménez, quien se moviliza en moto.

Esto provoca que los vehículos tengan problemas mecánicos y que incluso sus motores se apaguen, mencionó Jiménez.

Calles en mal estado aumentan la inseguridad vial

Guillermo Peñalosa: "Hacer puentes para peatones en Guayaquil es de dinosaurios" Leer más

Las calles deben estar en buen estado, pero la gestión municipal del tránsito no debe limitarse únicamente a reparar la calzada, afectada por baches, sino que debe aprovecharse para rediseñar la vía y así combatir problemas de seguridad vial, como el exceso de velocidad.

Así lo señala el magíster en urbanismo y especialista en movilidad activa y seguridad vial Alberto Hidalgo Posligua, quien advierte que las calles en mal estado obligan a los conductores a realizar maniobras peligrosas que podrían derivar en siniestros viales.

Milagro se caracteriza por el exceso de vehículos motorizados, sobre todo motocicletas, cuyos conductores circulan a exceso de velocidad, irrespetando los semáforos, tal como ha recogido EXPRESO.

Esto pone en riesgo sobre todo a los peatones, que se enfrentan a una infraestructura deficiente (aceras angostas, con desniveles y rampas en mal estado o inexistentes), al irrespeto de los conductores y a la ausencia de agentes de tránsito que garanticen su derecho a movilizarse con seguridad.

Otro tema a tomar en cuenta es la calidad de los componentes que se utilicen. “Si ponemos mejores materiales en la calzada, esta va a tener mucha más durabilidad”, dijo el experto.

Grandes baches se han formado en la intersección de Atahualpa y Carlos Chiriguaya, en Milagro. La ciudadanía cuestiona la calidad de los materiales utilizados. CHRISTIAN VINUEZA

Esa deficiencia de los materiales se nota en la intersección de Atahualpa y Carlos Chiriguaya, zona del noroeste, donde grandes baches y adoquines desnivelados o rotos provocan que los autos y motos se golpeen. De poco sirve que los conductores reduzcan la velocidad: es prácticamente imposible no caer en el desnivel de la vía.

“Creo que el problema radica en que esta calle soporta bastante tráfico”, indica Fabricio Valverde, quien atiende un negocio en la zona.

Él menciona que, con la apertura de una plaza comercial a 600 metros, en la avenida Mariscal Sucre, “el tráfico casi que aumentó un 40 %”.

En esta intersección de Milagro se registran baches, al menos desde 2023

En esta intersección está la Unidad Educativa Héctor Lara, cuyos alumnos y madres de familia intentan movilizarse en medio del agua, porque cuando llueve su nivel asciende al menos un metro, asegura Valverde.

Siempre en el invierno esta calle (Atahualpa) se llena. Las madres van con botas cargando a sus hijos".

Fabricio Valverde Administra negocio en el sector

“Están siempre arreglando, pero imagínese estar botando plata en vez de hacer un buen trabajo y que esto quede bien hecho para que no tengamos daños. Tres veces al año arreglan esta calle. Deberían hacer algo más duradero”, solicitó.

El mal estado de las calles se extiende a sectores como Los Pinos. Maribel Falconí es una de sus residentes y se moviliza en triciclo para vender panes. En su vehículo ha tenido siniestros debido a los baches. “Vamos a ver si arreglan”, dijo.

EXPRESO pidió una entrevista al Municipio para conocer cuál es la planificación y el presupuesto destinado a reparar las vías, pero no fue concedida hasta el cierre de este reportaje.

Los habitantes de Milagro esperan, mientras tanto, que las calles sean reparadas, que las vías sin asfaltar reciban atención y que se aproveche para trabajar por la seguridad vial y así reducir los incidentes de tránsito en este cantón.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!