Ciclovía de vía a la costa se utiliza como basurero, alertan ciclistas y residentes

La infraestructura ciclista carece de limpieza y mantenimiento, lo que perjudica a quienes se movilizan en bicicleta

En la ciclovía de vía a la costa, a la altura de Puerto Hondo, se bota basura sin control.

Llena de hojas, con el asfalto cuarteado y montículos de basura. Así luce la ciclovía de vía a la costa, lo que afecta a quienes la utilizan para movilizarse o para ejercitarse en bicicleta.

Inaugurada en 2014, la infraestructura ciclista se extiende por 17 kilómetros, pero hay tramos en los que la falta de mantenimiento la vuelven perjudicial para los biciusuarios.

Al descuido de las autoridades se suma la falta de control. Biciusuarios denuncian que en puntos como el kilómetro 19, frente a Puerto Hondo, la infraestructura ciclista se ha convertido en basurero.

"En el sector, varios camiones arrojan esto. Se requiere control", fue el pedido que hizo el ciudadano Marcelo Echeverría, en la red social X.

Urvaseo ofrece limpiar la ciclovía

Ante el reporte ciudadano, la empresa Urvaseo, encargada de la recolección de desechos en Guayaquil, ofreció acciones.

"Notificaremos al área operativa sobre este punto de mala disposición de desechos", indicó la compañía.

No es la primera vez que los biciusuarios reclaman por el mal estado de esta ciclovía, que conduce a lo largo de esta transitada vía, donde los siniestros viales ocurren casi a diario.

La falta de mantenimiento también se evidencia en la ciclovía que se construyó en la pandemia en el centro de la ciudad.

Los bolardos se han salido o los ha roto el paso de vehículos, cuyos conductores irrespetan la infraestructura. La pintura se ha borrado.

