Nueva ciclovía se planifica en Guayaquil, mientras la existente sigue abandonada

Los 21 kilómetros de la infraestructura para biciusuarios y otros usuarios de movilidad activa no han tenido mantenimiento

En tramos de la ciclovía, como este de la calle Junín, hay bolardos dañados. Es una muestra del abandono en la infraestructura de movilidad activa.

Cientos de estudiantes se movilizan diariamente hacia una decena de universidades que hay en el centro y norte de Guayaquil.

El transporte público suele ser su medio de movilización, aunque la conectividad es afectada por el tráfico vehicular y la inseguridad ciudadana.

Con este escenario, el Municipio de Guayaquil adjudicó, el pasado 11 de septiembre, la consultoría para el estudio de factibilidad de una red de ciclovías en zonas universitarias de los sectores centro y norte.

Por un monto de 123.000,09 dólares, la empresa Geocimientos deberá entregar, en un plazo de 120 días, dos alternativas para esta red de ciclorrutas.

En el centro se incluye a las parroquias Roca, Pedro Carbo, Rocafuerte, Bolívar y Olmedo; mientras que en el norte se menciona a sectores como Miraflores, El Paraíso, Urdesa, Kennedy, Bellavista, Atarazana, parte de Los Ceibos, San Eduardo, Mapasingue, Lomas de Prosperina y la parroquia Tarqui.

En la avenida Delta, afuera de la Universidad de Guayaquil, hay un tramo de ciclovía al que le falta conexión para que tenga mayor efectividad. FREDDY RODRÍGUEZ

Segregación de ciclovía es clave para la seguridad vial

Es adverso que no se intervenga la ciclovía existente, no se haya aumentado la red y se diga que se va a hacer asesoría para una nueva". Alberto Hidalgo Máster en movilidad activa

Iker Quituisaca es uno de estos alumnos que llegan en buses de transporte público. Lo hace en 20 minutos desde Mapasingue hasta la Universidad de Guayaquil, en la avenida Delta.

Para él, movilizarse en bicicleta sería una opción, siempre que “respeten el límite entre la ciclovía y la calle”, es decir, la distancia de 1,50 metros que establece la Ordenanza que regula el uso de la bicicleta y vehículos de micromovilidad.

Incluso, la normativa dice, en su artículo 5.5, que los conductores de vehículos motorizados deberán considerar “una mayor distancia cuando rebasen o adelanten a ciclistas y vehículos de micromovilidad”.

En la práctica, eso pocas veces ocurre. Luis Vela se moviliza en bicicleta desde Los Ceibos hasta la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la avenida Carlos Julio Arosemena, y ha sentido en muchas ocasiones la “hostilidad al ciclista”.

“Cuando me dan el paso siempre digo ‘gracias’, como un gesto, porque es obligación darle prioridad al ciclista, pero agradezco porque conozco la realidad de que no les interesa el ciclista ni el peatón, por esta rivalidad tan voraz que se vive”, menciona este alumno de arquitectura, sobre la violencia vial.

Esa falta de prioridad se vive también en la obra pública, en la infraestructura que se supone debería garantizar la seguridad vial de biciusuarios, pero que al final funciona en su contra.

Ciclovía sin un centímetro de mantenimiento

Proponen en Guayaquil calles que integren y protejan a peatones con un diseño seguro Leer más

Mientras la Dirección General de Urbanismo, Movilidad, Catastro y Edificaciones (Dumce) contrata esta consultoría, la ciclovía que se implementó hace cinco años, en plena pandemia, hoy es solo un trayecto de olvido estatal.

Uniendo este y oeste, a través de la avenida 10 de Agosto, o sur y norte por la calle Gabriel García Moreno, esta infraestructura ciclista de apenas 21 kilómetros solo ha recibido críticas del alcalde Aquiles Álvarez, pero ni un centímetro de mantenimiento ni mucho menos ampliación a los 100 kilómetros que ofreció la exalcaldesa Cynthia Viteri.

Para Alberto Hidalgo, magíster en Urbanismo y especialista en movilidad activa y seguridad vial, “estos estudios lo que hacen es alargar los procesos o archivarlos. O simplemente para no accionar rápido, porque no creo que no tengan personal capacitado para hacer estas estudios internamente”.

“Muchos de estos documentos quedan archivados y no se ejecutan”, afirma para referirse a aquel síndrome que la Municipalidad padece desde otras administraciones: hacer estudios que nunca se hacen realidad.

Por eso, se solicitó una entrevista a la institución para conocer cuáles son los planes con la ciclovía existente, a propósito de la proyección de la ciclorruta universitaria. Hasta cerrar este reportaje, la respuesta no llegó.

En los bajos del Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas, con los propios vehículos oficiales se irrespeta la ciclovía en la avenida Malecón. FREDDY RODRÍGUEZ

Los concejales tienen la gran responsabilidad de fiscalizar porque hay dinero invertido que debe ejecutarse". Sofía Gordón Coalición por la Movilidad Segura

Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por la Movilidad Segura Ecuador, indica que las ciclovías deben ser segregadas con bolardos o separadores “que protejan realmente al ciclista”.

Esos bolardos ya no existen en gran parte de la ciclovía ‘pandémica’. La señalética casi se ha borrado. Lo que no se ha eliminado son las motos y autos que la invaden. Hasta carros del Municipio, la Gobernación y la Prefectura de Guayas lo hacen.

Emocionado por la idea de una ciclovía que se respete y no quede en estudios, Vela resume su sueño: ”Guayaquil tiene derecho al espacio público. Y si se pensara en eso, la ciudad podría funcionar con otra atmósfera, mucho más agradable”.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!