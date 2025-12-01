Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

peatón en calle Panamá
La renovación de la calle Panamá será en el tramo que va desde Roca hasta Aguirre, en el centro de Guayaquil.MIGUEL CANALES

Comenzó obra en calle Panamá, por $1,2 millones: esto incluirá y cuándo se terminará

EXPRESO recogió que este diseño no cambia significativamente el diseño de esta vía turística en el centro de Guayaquil

Unas ocho cuadras, a lo largo de las calles Panamá y Pichincha, serán intervenidas desde este lunes 1 de diciembre, como parte de un plan de renovación urbana en el centro de Guayaquil.

RELACIONADAS

La obra, cuyo costo es de 1'118.761,08 dólares, fue adjudicada el pasado 12 de septiembre a Mario Leonardo Pincay Suárez, según consta en el proceso LICO-MIMG-2025-004, del sistema de Compras Públicas.

También se intervendrá la calle Francisco de Paula Icaza, en el tramo comprendido entre Panamá y Baquerizo Moreno, donde se prevé la implementación de un área de esparcimiento público.

Trabajos en calle Panamá durarán unos ocho meses

primera edición de Panamá Nocturna

La fiesta ciudadana en calle Panamá muestra que se puede recuperar el espacio público

Leer más

El contrato establece un plazo de 270 días, lo que equivale a un poco más de ocho meses de trabajos.

"La propuesta permitirá extender hacia estas cuadras el concepto urbano aplicado en el segmento norte de la calle Panamá", mencionó el Cabildo.

Sin embargo, EXPRESO recogió en agosto del 2025 las críticas ciudadanas y de especialistas al diseño, que no cambia el guion urbano.

Por ejemplo, se harán franjas de circulación peatonal de 1,20 metros de ancho, que se reducen a 0,80 metros donde hay quioscos, según los planos.

Pero se cuestiona que no se avance hacia un plan de peatonalización de la vía, que tiene decenas de locales comerciales y en la que se hace la denominada Ruta Centro los domingos.

Todo eso puede ser peatonalizado y con acceso restringido para los edificios de parqueos”, dijo María Lorena Sánchez, docente de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Guayaquil.

En los planos también se contempla la implementación de tres esculturas, que representarán a animales icónicos de la ciudad: una iguana disputando una partida de ajedrez, un mono jugando trompo, y ambos sentados en una banca mientras leen un periódico.

“Ya tenemos monumento a la iguana en el centro comercial Aventura Plaza y las naturales en el parque Seminario. Ya está sobresaturado con ese lenguaje. ¿Para qué la voy a ver en escultura si la tengo a 200 metros en el parque Seminario?”, cuestionó la urbanista.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Los grupos de la muerte en la historia de los Mundiales y cómo podría ser el del 2026

  2. Operativo militar y municipal retira pirotecnia ilegal en el centro de Guayaquil

  3. Reformar el COIP: el próximo objetivo del oficialismo en la Asamblea Nacional

  4. Todo o nada para Emelec: así puede meterse en torneos Conmebol en la temporada 2026

  5. ¿Cuánto ganó Liga de Portoviejo por ascender a la serie B de Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. Ecuador: La producción avícola se queda sin ‘pascua navideña’ en este 2025

  2. Décimo tercero para jubilados del IESS: así será el pago en diciembre 2025

  3. El año en que Pabel Muñoz arruinó las fiestas de Quito

  4. Centro de Inteligencia de Ecuador duplica su presupuesto de gasto a $ 131 millones

  5. Vicepresidencia niega competencia para recibir denuncia sobre proveedores de salud

Te recomendamos