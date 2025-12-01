Comenzó obra en calle Panamá, por $1,2 millones: esto incluirá y cuándo se terminará

EXPRESO recogió que este diseño no cambia significativamente el diseño de esta vía turística en el centro de Guayaquil

La renovación de la calle Panamá será en el tramo que va desde Roca hasta Aguirre, en el centro de Guayaquil.

Unas ocho cuadras, a lo largo de las calles Panamá y Pichincha, serán intervenidas desde este lunes 1 de diciembre, como parte de un plan de renovación urbana en el centro de Guayaquil.

La obra, cuyo costo es de 1'118.761,08 dólares, fue adjudicada el pasado 12 de septiembre a Mario Leonardo Pincay Suárez, según consta en el proceso LICO-MIMG-2025-004, del sistema de Compras Públicas.

También se intervendrá la calle Francisco de Paula Icaza, en el tramo comprendido entre Panamá y Baquerizo Moreno, donde se prevé la implementación de un área de esparcimiento público.

Trabajos en calle Panamá durarán unos ocho meses

La fiesta ciudadana en calle Panamá muestra que se puede recuperar el espacio público Leer más

El contrato establece un plazo de 270 días, lo que equivale a un poco más de ocho meses de trabajos.

"La propuesta permitirá extender hacia estas cuadras el concepto urbano aplicado en el segmento norte de la calle Panamá", mencionó el Cabildo.

Sin embargo, EXPRESO recogió en agosto del 2025 las críticas ciudadanas y de especialistas al diseño, que no cambia el guion urbano.

Por ejemplo, se harán franjas de circulación peatonal de 1,20 metros de ancho, que se reducen a 0,80 metros donde hay quioscos, según los planos.

Pero se cuestiona que no se avance hacia un plan de peatonalización de la vía, que tiene decenas de locales comerciales y en la que se hace la denominada Ruta Centro los domingos.

“Todo eso puede ser peatonalizado y con acceso restringido para los edificios de parqueos”, dijo María Lorena Sánchez, docente de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Guayaquil.

En los planos también se contempla la implementación de tres esculturas, que representarán a animales icónicos de la ciudad: una iguana disputando una partida de ajedrez, un mono jugando trompo, y ambos sentados en una banca mientras leen un periódico.

“Ya tenemos monumento a la iguana en el centro comercial Aventura Plaza y las naturales en el parque Seminario. Ya está sobresaturado con ese lenguaje. ¿Para qué la voy a ver en escultura si la tengo a 200 metros en el parque Seminario?”, cuestionó la urbanista.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!