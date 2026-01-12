Ganadores de los Golden Globes 2026: la lista completa de cine y TV

El cine y la TV brillan en la edición 83 de los Golden Globes 2026: revisa la lista completa de ganadores

Timothee Chalamet posa con el premio a la mejor interpretación masculino en una película - musical o comedia por 'Marty Supreme'.

La 83.ª edición de los Globos de Oro se celebró la noche del domingo 12 de enero de 2026 en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California, y dejó una gala marcada por sorpresas, consagraciones y un claro dominio de algunas producciones que ya comienzan a perfilarse rumbo a los Premios Óscar.

Como ya es tradición, la ceremonia reunió a las principales figuras del cine y la televisión en una alfombra roja cargada de expectativa y glamour.

Una noche clave para el cine internacional

Los Globos de Oro 2026 confirmaron el buen momento del cine internacional y latinoamericano. La producción brasileña O Agente Secreto (The Secret Agent) se alzó como la mejor película de habla no inglesa, mientras que su protagonista, Wagner Moura, fue reconocido como mejor actor en una película dramática.

Este doble triunfo posiciona a Brasil con fuerza en la carrera hacia los premios Óscar, que se desarrolarán el 15 de marzo, y refuerza la visibilidad del cine regional en los grandes premios de Hollywood.

'Una batalla tras otra', la gran triunfadora

Una batalla tras otra, la película triunfadora

La película más premiada de la noche fue Una batalla tras otra (One Battle After Another), un thriller político dirigido por Paul Thomas Anderson que llegó a la gala con nueve nominaciones y se llevó cuatro estatuillas, incluyendo mejor película de comedia o musical, mejor dirección y mejor guion.

Critics Choice: Timothée Chalamet, Kylie Jenner y el momento más comentado Leer más

Aunque Leonardo DiCaprio figuraba entre los nominados, el premio a mejor actor fue para Timothée Chalamet por Marty Supreme, consolidándolo como uno de los nombres más fuertes de la temporada.

Hamnet y las grandes actuaciones dramáticas

En el terreno del drama, Hamnet se llevó el Globo de Oro a mejor película, mientras que Jessie Buckley fue reconocida como mejor actriz por su interpretación en este mismo filme.

El reparto también brilló en otras categorías, con Stellan Skarsgård como mejor actor de reparto por Sentimental Value y Teyana Taylor como mejor actriz de reparto por Una batalla tras otra.

Televisión: “Adolescence” arrasa en la gala

En las categorías televisivas, el gran fenómeno de la noche fue Adolescence, producción de Netflix que se consagró como mejor miniserie.

La producción acumuló múltiples premios interpretativos. Stephen Graham, Michelle Williams, Erin Doherty y Owen Cooper fueron reconocidos por sus actuaciones, lo que confirmó el impacto de esta historia en la pantalla chica.

Emmy 2025: The Studio y The Pitt dominan la gala con récords históricos Leer más

Series destacadas y premios interpretativos

The Pitt se llevó el premio a mejor serie dramática, mientras que The Studio fue elegida como la mejor serie de comedia o musical.

Para algunos, fue un triunfo anunciado: el gran ganador de los Emmy 2025 fue The Studio (Apple TV+).

La sátira de Seth Rogen, que gira en torno al mundo de los ejecutivos de Hollywood con guiños autoconscientes, obtuvo un récord histórico al arrasar en todas las categorías de comedia

En actuación, Noah Wyle, Rhea Seehorn, Seth Rogen y Jean Smart se quedaron con los galardones principales en sus respectivas categorías, en una edición donde los premios estuvieron repartidos y sin grandes polémicas.

Lista completa de ganadores de los Golden Globes 2026

Cine

Mejor película de drama : Hamnet

: Hamnet Mejor película de comedia o musical : One Battle After Another (Una batalla tras otra)

: One Battle After Another (Una batalla tras otra) Mejor película de habla no inglesa : The Secret Agent (Brasil)

: The Secret Agent (Brasil) Mejor actriz en película de drama : Jessie Buckley (Hamnet)

: Jessie Buckley (Hamnet) Mejor actor en película de drama : Wagner Moura (The Secret Agent)

: Wagner Moura (The Secret Agent) Mejor actriz en película de comedia o musical : Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

: Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You) Mejor actor en película de comedia o musical : Timothée Chalamet (Marty Supreme)

: Timothée Chalamet (Marty Supreme) Mejor actriz de reparto : Teyana Taylor (One Battle After Another)

: Teyana Taylor (One Battle After Another) Mejor actor de reparto : Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

: Stellan Skarsgård (Sentimental Value) Mejor director : Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) Mejor guion : Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) Mejor banda sonora original : Ludwig Göransson (Sinners)

: Ludwig Göransson (Sinners) Mejor canción original : Golden (Kpop Demon Hunters)

: Golden (Kpop Demon Hunters) Mejor película de animación : Kpop Demon Hunters

: Kpop Demon Hunters Logro cinematográfico y taquilla: Sinners

Televisión

Mejor serie de drama : T he Pitt

: T he Pitt Mejor serie de comedia o musical : The Studio

: The Studio Mejor miniserie : Adolescence

: Adolescence Mejor actor en serie dramática : Noah Wyle (The Pitt)

: Noah Wyle (The Pitt) Mejor actriz en serie dramática : Rhea Seehorn (Pluribus)

: Rhea Seehorn (Pluribus) Mejor actor en serie de comedia o musical : Seth Rogen (The Studio)

: Seth Rogen (The Studio) Mejor actriz en serie de comedia o musical : Jean Smart (Hacks)

: Jean Smart (Hacks) Mejor actriz de reparto en serie: Erin Doherty (Adolescence)

Erin Doherty (Adolescence) Mejor actor en miniserie : Stephen Graham (Adolescence)

: Stephen Graham (Adolescence) Mejor actriz en miniserie : Michelle Williams (Dying for Sex)

: Michelle Williams (Dying for Sex) Mejor actor de reparto en serie: Owen Cooper (Adolescence)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!