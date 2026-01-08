Globos de Oro 2026: nominados, fecha, horarios y dónde ver la gala en Ecuador

Conozca las plataformas que transmitirán la gala del Globo de Oro en Ecuador

La temporada de premios entra en una nueva fase con la celebración de los Globos de Oro 2026, cuya gala se realizará el domingo 11 de enero. La ceremonia, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, reunirá a producciones de cine, televisión y podcasts que compiten por el reconocimiento previo a la carrera hacia los premios Óscar.

¿Dónde ver los Globos Oro 2026 en Ecuador?

La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará desde el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, y será conducida por Nikki Glaser, quien asume la conducción por segundo año consecutivo. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de CBS y Paramount+, mientras que en Latinoamérica el evento se verá por TNT y HBO.

En Ecuador, la gala podrá seguirse en vivo a través de Zapping, mediante la señal de TNT, así como por HBO. La transmisión incluirá la alfombra roja y la ceremonia de premiación, que comenzará a las 20:00, hora local, según la información oficial de la plataforma . Para Ecuador, la alfombra roja comenzará a las 19:00 y la ceremonia de premiación a las 20:00. En otros países de la región, los horarios varían entre las 18:00 y las 21:00, dependiendo de la zona horaria.

¿Cuáles son las películas nominadas a los Globos de Oro?

El anuncio de los nominados permite trazar un primer panorama de la temporada de premios. Títulos como One Battle After Another, Wicked: For Good y Sinners concentran múltiples menciones en categorías principales, lo que las posiciona en el centro de la conversación cinematográfica desde finales de 2025.

En la categoría Mejor Película Dramática compiten Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners. Por su parte, en Mejor Película Musical o Comedia figuran Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague y One Battle After Another.

La categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla incluye producciones como Avatar: Fire and Ash, F1, Misión: Imposible, Wicked: For Good y Zootopia 2, entre otras.

Series, actuaciones y nuevas categorías

En televisión, series como The White Lotus, Severance, The Bear y Only Murders in the Building concentran nominaciones en categorías de serie y actuación. La edición 2026 mantiene además la categoría dedicada a podcasts, incorporada recientemente como parte del reconocimiento a nuevos formatos del entretenimiento.

Presentadores de los Globos de Oro 2026

Los presentadores para la edición 83 de los Globos de Oro reúne a una selección de estrellas jóvenes y consagradas del mundo del séptimo arte. Aquí la lista completa de talentos que darán a conocer a los ganadores en las diferentes categorías.

Amanda Seyfried

Ana de Armas

Ayo Edebiri

Charli xcx

Chris Pine

Colman Domingo

Connor Storrie

Dakota Fanning

Dave Franco

Diane Lane

George Clooney

Hailee Steinfeld

Hudson Williams

Jason Bateman

Jennifer Garner

Joe Keery

Judd Apatow

Julia Roberts

Justin Hartley

Kathryn Hahn

Keegan-Michael Key

Kevin Bacon

Kevin Hart

Kyra Sedgwick

Lalisa Manobal

Luke Grimes

Macaulay Culkin

Marlon Wayans

Melissa McCarthy

Mila Kunis

Miley Cyrus

Minnie Driver

Orlando Bloom

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Queen Latifah

Regina Hall

Sean Hayes

Snoop Dogg

Wanda Sykes

Will Arnett

Zoë Kravitz

