Globos de Oro 2026: nominados, fecha, horarios y dónde ver la gala en Ecuador

La temporada de premios entra en una nueva fase con la celebración de los Globos de Oro 2026, cuya gala se realizará el domingo 11 de enero. La ceremonia, organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, reunirá a producciones de cine, televisión y podcasts que compiten por el reconocimiento previo a la carrera hacia los premios Óscar.
¿Dónde ver los Globos Oro 2026 en Ecuador?
La edición 83 de los Globos de Oro se celebrará desde el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, y será conducida por Nikki Glaser, quien asume la conducción por segundo año consecutivo. En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de CBS y Paramount+, mientras que en Latinoamérica el evento se verá por TNT y HBO.
En Ecuador, la gala podrá seguirse en vivo a través de Zapping, mediante la señal de TNT, así como por HBO. La transmisión incluirá la alfombra roja y la ceremonia de premiación, que comenzará a las 20:00, hora local, según la información oficial de la plataforma . Para Ecuador, la alfombra roja comenzará a las 19:00 y la ceremonia de premiación a las 20:00. En otros países de la región, los horarios varían entre las 18:00 y las 21:00, dependiendo de la zona horaria.
¿Cuáles son las películas nominadas a los Globos de Oro?
El anuncio de los nominados permite trazar un primer panorama de la temporada de premios. Títulos como One Battle After Another, Wicked: For Good y Sinners concentran múltiples menciones en categorías principales, lo que las posiciona en el centro de la conversación cinematográfica desde finales de 2025.
En la categoría Mejor Película Dramática compiten Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value y Sinners. Por su parte, en Mejor Película Musical o Comedia figuran Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague y One Battle After Another.
La categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla incluye producciones como Avatar: Fire and Ash, F1, Misión: Imposible, Wicked: For Good y Zootopia 2, entre otras.
Series, actuaciones y nuevas categorías
En televisión, series como The White Lotus, Severance, The Bear y Only Murders in the Building concentran nominaciones en categorías de serie y actuación. La edición 2026 mantiene además la categoría dedicada a podcasts, incorporada recientemente como parte del reconocimiento a nuevos formatos del entretenimiento.
Presentadores de los Globos de Oro 2026
Los presentadores para la edición 83 de los Globos de Oro reúne a una selección de estrellas jóvenes y consagradas del mundo del séptimo arte. Aquí la lista completa de talentos que darán a conocer a los ganadores en las diferentes categorías.
Amanda Seyfried
Ana de Armas
Ayo Edebiri
Charli xcx
Chris Pine
Colman Domingo
Connor Storrie
Dakota Fanning
Dave Franco
Diane Lane
George Clooney
Hailee Steinfeld
Hudson Williams
Jason Bateman
Jennifer Garner
Joe Keery
Judd Apatow
Julia Roberts
Justin Hartley
Kathryn Hahn
Keegan-Michael Key
Kevin Bacon
Kevin Hart
Kyra Sedgwick
Lalisa Manobal
Luke Grimes
Macaulay Culkin
Marlon Wayans
Melissa McCarthy
Mila Kunis
Miley Cyrus
Minnie Driver
Orlando Bloom
Pamela Anderson
Priyanka Chopra Jonas
Queen Latifah
Regina Hall
Sean Hayes
Snoop Dogg
Wanda Sykes
Will Arnett
Zoë Kravitz
