Milo J visitará Ecuador con su tour La Vida Era Más Corta
Milo J llega por primera vez a Ecuador: Las entradas ya están a la venta

El rapero argentino se presentará en Quito y Guayaquil con su tour 'La vida era más corta'

El artista argentino Milo J confirmó su primera visita a Ecuador como parte de la gira mundial La Vida Era Más Corta. El músico se presentará el 27 de marzo de 2026 en el Coliseo General Rumiñahui y el 28 de marzo en el Coliseo Voltaire. La venta general de entradas ya se encuentra habilitada desde el 5 de enero, a las 10:00, a través de los canales físicos y digitales de Ticketshow.

La gira acompaña el lanzamiento del álbum La Vida Era Más Corta, publicado en septiembre de 2025, producción que incluye temas como ‘Rara Vez’, ‘Niño’ y ‘Soy Eterno’. El repertorio de los conciertos en Ecuador integrará canciones recientes y otras ya conocidas por el público, en un formato que marca un nuevo capítulo en la trayectoria del artista dentro de la escena urbana regional.

El valor de las entradas a Milo J en Ecuador

Las localidades disponibles para Quito y Guayaquil tienen los siguientes valores: VIP $35, Fan $50, Output Box $70 y Front Box $130. La organización recordó que las entradas están disponibles mientras dure el aforo de cada recinto. La producción de ambos conciertos está a cargo de Output.

¿Quién es Milo J?

Milo J, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, nació el 19 de octubre de 2006 en Buenos Aires. Se dio a conocer a través de plataformas digitales y consolidó su proyección internacional tras participar en la BZRP Music Sessions #57 junto a Bizarrap, colaboración que amplió su alcance fuera de Argentina. Posteriormente publicó canciones como ‘M.A.I’, ‘Rara vez’ y ‘No soy eterno’, que ampliaron su presencia en el circuito urbano regional.

En su trayectoria también figuran colaboraciones con artistas como Nicki Nicole, Trueno, Yami Safdie y Akriila. En 2025 lanzó el álbum La vida era más corta, integrado por 15 canciones, un trabajo que marcó una ampliación de su propuesta musical e incluyó participaciones de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti. Su eventual presencia en Viña 2026 lo situaría por primera vez ante el público del festival chileno.

