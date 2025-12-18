Kudai y Kiruba se unen en un concierto único: fecha, precios y detalles

Los conciertos de Kudai y Kiruba en Ecuador incorporan ahora dos fechas confirmadas y detalles sobre la preventa de entradas. Las presentaciones se realizarán en Quito y Guayaquil, en un formato que recorre las dos agrupaciones más representativas en la carrera de Gabriela Villalba y que propone un regreso ordenado por etapas dentro del pop latino producido en Chile y Ecuador desde inicios de los años 2000.

¿En qué fecha se presenta Kiruba y Kudai en Ecuador?

En Quito, el encuentro musical está programado para el jueves 12 de marzo de 2026, en el Medio Coliseo Rumiñahui. Dos días después, el sábado 14 de marzo de 2026, el espectáculo llegará a Guayaquil, donde se realizará en el Centro de Convenciones, a partir de las 20:00. Ambas fechas mantienen el mismo concepto de producción y forman parte del anuncio oficial difundido por la organización del evento.

En Guayaquil, los precios de las entradas parten desde Preferencia, con un valor de 50 dólares en precio normal y 45 dólares con descuento Produbanco. Las localidades numeradas incluyen Sillas Kiruba Box, con un costo de 90 dólares en precio normal y 81 dólares con descuento, y Sillas Kudai Box, con valores de 120 dólares y 108 dólares, respectivamente. La organización precisó que los precios no incluyen IVA ni servicio.

Kiruba da pistas de una gira por Ecuador en el 2026 Leer más

La preventa exclusiva de entradas comenzará el viernes 19 de diciembre a través del portal web y los puntos físicos de TicketShow, únicamente con tarjetas Produbanco. Hasta el momento no se ha informado la fecha de inicio de la venta general ni las formas de pago habilitadas para esa etapa.

EXPRESIONES conoció además que el espectáculo se desarrollará como dos conciertos separados en cada ciudad, uno de Kudai y otro de Kiruba, con Gabriela Villalba participando en ambas presentaciones cada noche e interpretando repertorio con las dos agrupaciones.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!