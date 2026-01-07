Estiaje Ecuador: Centrales antiguas ponen en riesgo 578,28 MW de generación térmica

La generación de energía térmica en Ecuador, que es clave durante la época de estiaje, corre el riesgo de perder parte de su capacidad de producción. La antigüedad de ocho centrales termoeléctricas, administradas por la Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec), podría provocar posibles racionamientos del servicio eléctrico si no se ejecutan mantenimientos urgentes.

La Celec detalla que 31 unidades, instaladas en plantas térmicas que tienen más de 40 años de funcionamiento, representan 578,28 megavatios (MW). Por esta razón, es indispensable intervenir en estas instalaciones para evitar posibles apagones en el país.

“La antigüedad del parque térmico representa una alta probabilidad de indisponibilidad (no programada) de tipo impredecible con afectación inmediata, que requiere la ejecución de mantenimientos emergentes o gestión de seguros”, advierte la entidad (ver gráfico).

Esta información sobre la situación del sector eléctrico de Ecuador hasta septiembre de 2025 constan en el Informe Técnico Económico para el alquiler de generación termoeléctrica delegada por el Ministerio de Ambiente y Energía a la Celec.

En este documento, al que accedió Diario EXPRESO, se enfatiza que la situación de estas centrales podría incrementar la magnitud de indisponibilidad y reducir aún más las reservas para atender la demanda de energía eléctrica, que para este 2026 se prevé llegue a un pico de 5.270 megavatios.

La situación de la generación eléctrica de Ecuador

Para Gabriel Secaira, consultor en temas eléctricos, por la vetustez del parque térmico es prioritario que el Gobierno realice los mantenimientos previstos y, en paralelo, inicie las acciones para reemplazar estos equipos, que en algunos casos se encuentran ya “obsoletos. Hay que piezas que cuestan más su reparación, que comprar unas nuevas”.

Para garantizar la confiabilidad del parque generador, la Celec admite que es necesario ejecutar los mantenimientos de las unidades de generación e infraestructura relacionada. Entonces, la empresa pública recordó que estaban en mantenimiento programado 1.088 MW entre térmica e hidroeléctrica de Trinitaria, fase I de la central Coca Codo Sinclair, Esmeraldas I, Machala II y otros.

Mientras tanto, por eventos impredecibles a septiembre de 2025 estaban fuera de operación 395,38 MW entre Manduriacu, Jaramijó, Esmeraldas II, Machala I, Aníbal Santos, Gonzalo Zevallos, Machala II, Miraflores y Sopladora.

Este tipo de eventos reducen la potencia efectiva instalada, que tiene Ecuador (6.428,34 MW). Es decir, se cuenta con menos megavatios disponibles para generar y cubrir la demanda de electricidad.

La capacidad de generación disponible en Ecuador

Así, al 2 de septiembre de 2025, por ejemplo, del total del parque generador administrado por la Celec, estaban operativos 4.740,98 MW, que representaban el 73,75 % del total de la capacidad de generación. Además, estaban fuera de servicio 1.173,45 MW (18,3 %) por mantenimiento programado y 511,54 MW (8 %) por indisponibilidad no programada.

En total, la Celec dispone de una potencia efectiva instalada de 6.428,34 MW, de los cuales 4.703,81 MW corresponden a generación hidroeléctrica, 1.708,03 MW a generación térmica y 16,5 MW a generación eólica.

Al contar con menos capacidad de generación y ante el aumento de la demanda anual (315 MW), el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) estableció, entre otras acciones, alquilar de 260 MW de Pascuales, renovar los contratos con Karpowership, rentar una barcaza nueva (230 MW) y mantener los contratos con Vesubio (14 MW) y El Descanso (20 MW), refirió Secaira.

“Seguir dependiendo de la generación de alquiler por plazos cortos (que luego son renovados) causa que los costos de generación se eleven y aumente la tarifa. Si este Gobierno hubiese planificado y determinado que no tendrá energía firme en tres o cuatro años, habría rentado la generación por un plazo más amplio”, cuestionó Secaira.

Para Darío Dávalos, editor de Energía al Día, el país cuenta actualmente con un promedio de 1.300 megavatios de energía térmica (entre alquiler y energía propia). Sin embargo, mencionó que esta cifra “no es suficiente” porque durante la sequía se debe contar con una mayor disponibilidad de esta generación firme para reemplazar la energía hidroeléctrica, que tiende a disminuir por la menor provisión de agua.

Ecuador depende de Colombia para generar energía

Ante esta situación, Dávalos estimó es urgente dar mantenimiento al parque térmico para contar con un sistema eléctrico más robusto. Y así más adelante dejar, incluso, de depender de las importaciones desde Colombia, que se han vuelto frecuentes.

Solo entre julio de 2024 y julio de 2025, Ecuador destinó más de $314,2 millones para la compra de 1,279.528 megavatios hora (MWh) de energía desde Colombia.

“La solución de la situación del parque térmico, si bien es urgente, no se cumplirá en el mediano plazo. Para intervenir en estas plantas es necesario contar con el respaldo de la importación de Colombia (450 MW) y con una mayor generación hidroeléctrica”, detalló Dávalos.

EXPRESO consultó este 6 de enero de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía y a la Celec sobre la situación del parque térmico del país y está a la espera de su respuesta.

