PID podría ceder su casillero electoral a Revolución Ciudadana: esta es la condición

El dirigente y exasambleísta del PID, Arturo Moreno, en la sede del movimiento.

¿Podría el correísmo participar con el casillero del PID en 2027? Arturo Moreno, dirigente de Pueblo, Igualdad y Democracia, revela las condiciones bajo las cuales cedería su espacio electoral a la Revolución Ciudadana y otras fuerzas de centroizquierda tras la suspensión del TCE. Una alianza inesperada que redefine el tablero político para las próximas elecciones seccionales.

¿Alianza con la Revolución Ciudadana? El PID pone condiciones para 2027

El movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) podría ceder su casillero electoral a la Revolución Ciudadana (RC) para las elecciones seccionales de febrero de 2027. Esta posibilidad surge en caso de que la suspensión provisional ordenada por un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se mantenga en firme contra la organización política.

Arturo Moreno, dirigente del PID, indicó en entrevista con Diario EXPRESO que su movimiento cree en que "la unión hace la fuerza" y que no tiene inconvenientes con concretar alianzas con organizaciones de la centro izquierda, por lo que el correísmo no está descartado.

Gabriela Rivadeneira, presidenta electa de la Revolución Ciudadana, asegura que los candidatos del correísmo participarán en las seccionales de 2027. FRANKLIN JACOME/EXPRESO

Las condiciones de Arturo Moreno para el correísmo

Sin embargo, Moreno señaló que existe una condición indispensable para ceder su casillero electoral a la Revolución Ciudadana: "No me han propuesto, pero yo digo que estoy dispuesto si tienen un buen candidato que no tenga problemas futuros, que haya demostrado cualidad y calidad".

El dirigente también acotó que una eventual alianza, bajo estas mismas consideraciones, podría ser apoyada con cualquiera de las organizaciones políticas de su misma tendencia. Moreno destacó los pilares que deben compartir sus aliados:

Prioridad en la educación y salud pública.

Fomento del bienestar social y emprendimiento.

Alineación con el pensamiento de centro izquierda.

Puertas abiertas para ADN y el oficialismo

Por otro lado, el dirigente del PID tampoco descartó una posible alianza con el partido oficialista, Acción Democrática Nacional (ADN). "Somos abiertos a hacer alianzas con las personas que quieran siempre y cuando estén dentro de los márgenes de nuestro pensamiento", afirmó.

El movimiento PID ganó notoriedad en las elecciones generales anticipadas de 2023, cuando apoyaron la primera candidatura presidencial de Daniel Noboa, en alianza con el extinto movimiento MOVER.

