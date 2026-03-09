Beccacece: “Seis o siete jugadores de Catar 2022 estarán en el Mundial 2026”

El estratega nacional analizó los encuentros amistosos ante Marruecos y Países Bajos en Madrid e Eindhoven, respectivamente.

El entrenador de la selección de Ecuador, Sebastián Beccacece (c), va definiendo la lista de 26 jugadores que disputarán el próximo Mundial.

El entrenador de la selección ecuatoriana, el argentino Sebastián Beccacece, analizó los partidos de finales de marzo y sobre la convocatoria final para el Campeonato del Mundo de 2026.

En la Casa de la Selección, el técnico realizó una introducción en la que remarcó que “solo seis o siete jugadores de Catar 2022 estarán en la Copa Mundial 2026”, hablando del recambio en el equipo.

Además, analizó el funcionamiento de la escuadra, en el que no solo es “fundamental tener una buena defensa, sino también tener un juego colectivo, desde el arquero, que debe arriesgar más, o los volantes; en definitiva, todos”.

Sobre el aspecto ofensivo, anticipó que se encuentra tranquilo y conforme “con lo que tenemos en ofensiva como Enner (Valencia), (John) Yeboah, (Leonardo) Campana o el mismo Jordy (Caicedo).

Beccacece tenía una lista de 74 para llevar a la Copa del Mundo; luego esta se redujo a 50 y ahora tiene 44 jugadores; de ellos “tenemos casi a 20 futbolistas definidos, y los seis que restan los elegiremos hasta mayo”.

También se dio tiempo para hablar de la ausencia de Moisés Caicedo en el partido de debut en el Mundial ante Costa de Marfil, el 14 de junio próximo, por suspensión.

"Primero hay que recordar que no tuvimos a Moisés en cuatro partidos de la Eliminatoria pasada y, segundo, confiamos en que él que lo reemplace lo haga de la mejor manera", sostuvo.

PARTIDOS AMISTOSOS

Ecuador jugará dos amistosos de alto nivel en Europa durante la fecha FIFA de marzo, contra Marruecos el 27 en Madrid (estadio Metropolitano) y ante Países Bajos el 31 en Eindhoven (Philips Stadion).

“Con el presidente de la FEF (Francisco Egas) hemos conversado y estamos de acuerdo en llevar tres jugadores por puesto a estos amistosos”, señaló el entrenador, quien viajará este martes 10 de marzo a Argentina para mirar a Hernán (Galíndez), Jordy (Caicedo) y Kendry (Páez).

La FEF ha confirmado que Columbus, Ohio, será su base de concentración y entrenamiento durante la fase de grupos del Mundial. CORTESÍA

Para Beccacece estos amistosos serán fundamentales, porque los “que jugaremos antes del Mundial no serán lo mismo, porque ya esperamos tener la lista completa”, enfatizó.

En el final ratificó la idea de continuar como técnico de la selección después del Mundial, sin embargo, sabe que "no depende solamente de mí, pero a mí me encantaría seguir".

La FEF ha confirmado que Columbus, Ohio, será su base de concentración y entrenamiento durante la fase de grupos del Mundial. El equipo se alojará en el hotel Le Méridien y entrenará en el moderno complejo OhioHealth Performance Center, del club Columbus Crew.

