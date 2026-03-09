Fiscalía impulsa nuevo juicio contra Aquiles Álvarez por vulnerar orden judicial

Miles de alertas por manipulación del grillete electrónico impulsaron una causa directa por incumplimiento

La Fiscalía General del Estado (FGE) materializó este lunes 9 de marzo de 2026 un nuevo frente judicial en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien actualmente esta recluído por "motivos de su seguridad", según el Gobierno, en la cárcel de El Encuentro. A las 15:58, la Unidad Judicial de Samborondón registró el ingreso de una acción penal pública por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Un proceso más

El expediente recayó sobre el juez Ítalo Alonso Zambrano Reyna, quien asume el conocimiento de la causa en primera instancia tras reemplazar a la abogada Andrea Ordóñez, según documentación del Consejo de la Judicatura.

Esta diligencia administrativa responde a las irregularidades documentadas en el uso del grillete que el funcionario portaba como medida cautelar por el caso Triple A.

Según los registros presentados en audiencia por la Fiscalía, el rastreador satelital asignado al burgomaestre emitió 2.769 alertas desde su imposición. La cifra incluye 33 notificaciones por retiro físico del equipo, 1.515 por pérdida de señal y un parte policial fechado el 12 de febrero que advierte sobre la manipulación directa del aparato.

El delito que ahora enfrenta Álvarez está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quien incumpla órdenes dirigidas por una autoridad competente.

Álvarez, procesado de forma simultánea por presunta delincuencia organizada y comercio irregular de derivados de petróleo, fue recluido este domingo en la Cárcel del Encuentro bajo estrictos protocolos de aislamiento, mientras su defensa alega retaliaciones.

