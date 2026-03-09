Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Aquiles Álvarez
Hay un nuevo proceso judicial contra el alcalde Aquiles ÁlvarezCortesía

Fiscalía impulsa nuevo juicio contra Aquiles Álvarez por vulnerar orden judicial

Miles de alertas por manipulación del grillete electrónico impulsaron una causa directa por incumplimiento

La Fiscalía General del Estado (FGE) materializó este lunes 9 de marzo de 2026 un nuevo frente judicial en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien actualmente esta recluído por "motivos de su seguridad", según el Gobierno, en la cárcel de El Encuentro. A las 15:58, la Unidad Judicial de Samborondón registró el ingreso de una acción penal pública por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

RELACIONADAS

Un proceso más

El expediente recayó sobre el juez Ítalo Alonso Zambrano Reyna, quien asume el conocimiento de la causa en primera instancia tras reemplazar a la abogada Andrea Ordóñez, según documentación del Consejo de la Judicatura. 

John Reimberg, ministro del Interior en Ecuador.

Reimberg sugiere que la Revolución Ciudadana busca atentar contra los Álvarez

Leer más

Esta diligencia administrativa responde a las irregularidades documentadas en el uso del grillete que el funcionario portaba como medida cautelar por el caso Triple A.

Según los registros presentados en audiencia por la Fiscalía, el rastreador satelital asignado al burgomaestre emitió 2.769 alertas desde su imposición. La cifra incluye 33 notificaciones por retiro físico del equipo, 1.515 por pérdida de señal y un parte policial fechado el 12 de febrero que advierte sobre la manipulación directa del aparato.

El delito que ahora enfrenta Álvarez está tipificado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a quien incumpla órdenes dirigidas por una autoridad competente.

Álvarez, procesado de forma simultánea por presunta delincuencia organizada y comercio irregular de derivados de petróleo, fue recluido este domingo en la Cárcel del Encuentro bajo estrictos protocolos de aislamiento, mientras su defensa alega retaliaciones.

¡SUSCRÍBETE A EXPRESO! 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Quién es Amaranta Hank, exactriz de cine para adultos y ahora senadora en Colombia?

  2. Óscar 2026: conoce los nombres que lideran Mejor Actriz Secundaria

  3. ¿Cuáles son los cargos contra los hermanos del alcalde Aquiles Álvarez?

  4. Daniel Noboa señala a Colombia y México por exclusión de la cumbre de seguridad

  5. Décimo cuarto sueldo 2026: ¿Hasta qué fecha se paga en la Costa y Galápagos?

LO MÁS VISTO

  1. Noboa afirma que el traslado de Álvarez a la cárcel del Encuentro fue por seguridad

  2. Precio de gasolinas y diésel en Ecuador podría aumentar hasta un 5 % este 12 de marzo

  3. Abogado de Aquiles Álvarez confirma traslado de sus hermanos a cárcel del Encuentro

  4. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

  5. Décimo cuarto sueldo 2026 en Ecuador: fecha límite de pago y qué hacer si no llega

Te recomendamos