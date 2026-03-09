Daniel Noboa señala a Colombia y México por exclusión de la cumbre de seguridad

El presidente asegura que los gobiernos de Petro y Sheinbaum carecen de voluntad política para desarticular a las mafias

El presidente conversó con Univisión sobre la geopolítica latinoamericana de cara a las operaciones conjuntas con Estados Unidos.

El presidente de la República cuestionó la política exterior de Colombia y México este 9 de marzo de 2026, asegurando que la marginación de ambos países de la cumbre de seguridad hemisférica en Estados Unidos es un reflejo de su inacción frente a las organizaciones criminales que operan en la región.

'Shield of the Americas' y señalamientos a Petro

En una entrevista concedida a la cadena Univisión, el mandatario evaluó el alcance del plan militar 'Shield of the Americas'. Al ser consultado sobre la ausencia de Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodr´guez —delegaciones de Bogotá, Ciudad de México y Caracas respectivamente y que no fueron requeridos por la administración norteamericana para este encuentro—, Noboa sentenció que esta exclusión evidencia el desinterés institucional de dichas administraciones por frenar

"No me adelanto ni quiero dar la razón específica, pero no veo el interés de resolver ese problema ni una intención real de acabar con estos grupos narcoterroristas", argumentó el jefe de Estado, marcando una distancia radical con el bloque diplomático vecino.

El reclamo central fue hacia la administración de Gustavo Petro, y lo fundamentó en la carga operativa y financiera que asume el fisco ecuatoriano. Según lo dicho por el presidente durante el diálogo, más del 70 por ciento de los cargamentos de droga que ingresan a los puertos de Ecuador provienen de suelo colombiano.

En contraste con la exclusión de sus vecinos, el Gobierno nacional ratificó su adhesión al plan de seguridad hemisférica de Donald Trump. El Ejecutivo descartó que la colaboración táctica convierta a Ecuador en un Estado subordinado, calificando la relación actual como una asociación estratégica para neutralizar las economías ilícitas desde su punto de origen.

"Esta iniciativa en particular, el Shield of the Americas, me parece una gran iniciativa. Me parece que es el primer gobierno en mucho tiempo que le importa hacer algo en América Latina, que le importa atender también a las víctimas de la violencia y del narcotráfico muy cerca de su país en vez de andar en conflictos muy lejos de los Estados Unidos", comentó Noboa.

