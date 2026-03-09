Óscar 2026: conoce los nombres que lideran Mejor Actriz Secundaria

Amy Madigan, Elle Fanning y Teyana Taylor destacan en la carrera al Óscar 2026 en la categoría Mejor Actriz Secundaria

Amy Madigan, Elle Fanning y Teyana Taylor estarían entre las favoritas para ganar la estatuilla como Mejor Actriz Secundaria.

Este grupo femenino vive una competencia menos intensa que la de las actrices en roles estelares, sobre las que publicamos en el artículo anterior. Hoy destacan tres de este conjunto: Elle Fanning, Amy Madigan y Teyana Taylor. Inga Ibsdotter Lilleaas y Wunmi Mosaku, también son buenas, pero el trío mencionado tiene la brillantez del fuego y da la impresión de estar luchando con fuerza por llevarse el Óscar.

Personalmente voy por Amy, aunque no me molestaría si Elle o Teyana se salen con la suya. Se las dejo aquí para su lectura y les doy las causas de sus nominaciones. Todas son dignas de ello, pero la suerte o el destino marcarán la pauta.

Elle Fanning se convierte en Rachel Kemp en 'Valor sentimental'

Esta actriz estadounidense comenzó su carrera a los tres años. En este filme. Elle Fanning interpreta a una mujer que explora su fragilidad emocional y analiza cómo zanjar su dolor, causado por la muerte de su madre. Lo hace con gran profundidad y total matización.

Destaca su capacidad para transmitir la soledad y la vulnerabilidad de quien ambiciona restañar heridas que, frente a los espectadores, se vuelven intensas. Su personaje rechaza lo que percibe como una versión superficial de su vida, aquella que su padre (director de cine) intenta crear.

Esa tensión dramática le permite a Fanning mostrar una actuación honesta y conmovedora. Es una fuerte candidata, aunque podría sufrir una división de votos con Inga y, por ello, ambas podrían perder en la votación, dejando el camino abierto para Madigan o Taylor, quien ya posee el Globo de Oro.

Inga Ibsdotter Lilleaas interpreta a Agnes Bong en 'Valor sentimental'

La noruega Inga Ibsdotter Lilleaas es conocida por una versatilidad que vuelve a demostrar en este largometraje. Aquí interpreta a una historiadora diplomática y comprensiva que intenta mantener la calma dentro de su familia.

Con su labor histriónica, ella aporta naturalidad y contención frente a la intensidad que despliegan los demás integrantes del elenco. Si se lleva el Óscar, generará aplausos sin duda.

Sin embargo, el riesgo de competir con su 'hermana' dentro de la historia deja a ambas bajo el mismo reflector y con la posibilidad de dividir preferencias, en una carrera donde el galardón, que ya celebra 98 años, puede inclinarse hacia otro lado.

Amy Madigan es la tía Gladys en 'La hora de la desaparición'

Tras 40 años, Amy Madigan vuelve al ruedo. Su primera nominación fue en 1985 por su trabajo en Dos veces en la vida. Hoy ese título parece describir bien el momento que atraviesa al escribir nuevas páginas de su trayectoria.

Ed Harris, su esposo desde 1983, la aplaude con orgullo. Él conoce bien este escenario, pues ha sido nominado en cuatro ocasiones. En esta película, Madigan da vida a una bruja ancestral que podría saber algo sobre la desaparición de 17 colegiales.

Los laureles obtenidos han hecho que ya se piense en una precuela sobre el personaje. Si la actuación, la nostalgia y la taquilla (269 millones de dólares frente a un costo de 38) inclinan la balanza, Amy podría llevarse el premio. Entonces, el Dolby Theatre podría venirse abajo con los aplausos del público puesto de pie.

Wunmi Mosaku, en el rol de Annie en 'Pecadores'

Nació en Nigeria y fue llevada a Inglaterra cuando tenía apenas un año. Luego de algunas participaciones en cine, televisión y teatro, recibió el papel de Annie, una hechicera del hoodoo, conjunto de creencias y prácticas religiosas desarrolladas por descendientes de esclavos.

Wunmi Mosaku aporta intensidad y profundidad emocional al personaje. Lo hace con ingenio y pasión, combinando la fuerza de su presencia con la complejidad del papel.

Su personaje, líder comunitaria, se vuelve clave en la historia de dos gemelos gánsteres que abandonan Chicago buscando redención, solo para enfrentarse a un mal antiguo y aterrador.

La actriz transmite con fuerza el arraigo cultural de su herencia, aunque, pese a todo, no la veo como ganadora.

Teyana Taylor, como Perfidia Beverly Hills en 'Una batalla tras otra'

Tanya Taylor es cantante, actriz, bailarina y coreógrafa. Ha grabado canciones, coreografiado videos musicales y ahora se prepara para asistir a la ceremonia de las estatuillas doradas.

Ganadora del Globo de Oro, llega llena de esperanza y muchos aseguran que podría ser la triunfadora. Su actuación habla de resistencia y del impacto que tiene la representación de mujeres afroamericanas en el cine actual.

Taylor es uno de los pilares de una película que satiriza con frecuencia a la sociedad contemporánea. Su trabajo destaca por la intensidad con que interpreta el papel y por su claro mensaje antirracista. Bien podría imponerse, pese a la fuerte competencia de Elle Fanning y Amy Madigan.

