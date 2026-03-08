Óscar 2026: las actrices favoritas que compiten por Mejor Actriz

Jessie Buckley, Emma Stone y otras estrellas lideran la competencia por Mejor Actriz en los premios Óscar 2026. Conócelas

Jessie Buckley, en Bugonia, es una de las favoritas para llevarse la estatuilla en la categoría Mejor Actriz.

Es un año difícil para las actrices en roles principales, con las cuales abro esta serie. Aunque la favorita es la británica Jessie Buckley, la rodean mujeres que bien podrían interponerse en este mar de ilusiones, porque todas han desplegado con excelencia las velas de sus navíos. Sin embargo, el resultado queda en manos de los votantes.

Dicho esto, voy a las actrices y sus personajes: una mujer que sufre la distancia de su cónyuge y la muerte de uno de sus hijos; una madre al borde de un fracaso emocional; una muchacha que sueña con convertirse en popular cantante (basada en un hecho real); una actriz resentida con su padre; y una ejecutiva a la que dos jóvenes secuestran por creer que se trata de una alienígena.

Jessie Buckley, como Agnes en 'Hamnet'

Jessie Buckley no es extraña al Óscar: fue nominada en 2021 por La hija oscura, año en que ganó el premio Laurence Olivier (1907-1989) por su trabajo musical en Cabaret.

Ahora interpreta a la mujer de William Shakespeare y, en su rol que, aunque algo teatral, le permite demostrar su capacidad artística.

En la secuencia del parto es muy equilibrada, pero sorprende verla transformar su odio en asombro y feliz comprensión.

Apoyada en el escenario del teatro donde se presenta Hamlet, comprende que todo está motivado por la muerte de su hijo.

Esa metamorfosis de su rostro es tan elocuente que termina anidando en el corazón del espectador. La crítica mundial enaltece su labor y podría ser la ganadora.

Rose Byrne, como Linda en 'Si tuviera piernas, te patearía'

Interpretando a una madre y terapeuta cuya hija sufre trastornos de alimentación pediátrica, Byrne podría enganchar a los votantes por su demostración artística al dejar en pantalla todo un colapso impresionante y el sentimiento de culpa maternal.

Lo logra a través de una actuación surrealista y un tremendo desbordamiento de lo que significa vivir bajo circunstancias estresantes.

Rose llega al Óscar en compañía del Oso de Plata ganado en el Festival de Berlín, donde fue considerada la mejor actriz del año. ¿Vencerá a Jessie Buckley? La pregunta tendrá respuesta el 15 de marzo.

Kate Hudson (45) como Claire Sardine en 'Sueño inquebrantable'

Mike (Hugh Jackman), un veterano de Vietnam, músico en recuperación, y Claire se conocen. Ella es una estilista que sueña con convertirse en cantante. Se unen y forman, en 1987, la banda Relámpago y Trueno.

Kate Hudson es lo mejor del filme, debido a que brinda una actuación alejada de todo lo que signifique vanidad, apoyándose tan solo en su arte y en su voz cálida, llena de matices. Se ha despojado de su belleza y eso le permite transferir tanto alegría como devastación de forma increíble.

Bien se puede escribir que su papel marca un punto de inflexión en su carrera. Ella es hija de Goldie Hawn, ganadora del Óscar secundario por Flor de cactus (1969). Una confesión: si yo votase, le daría a ella el triunfo.

Renate Reinsve, como Nora Borg en 'Valor sentimental'

Película noruega que tiene aturdidos a los cineastas. Es la historia de dos hermanas, Nora, actriz, y Agnes, historiadora, que reencuentran a su padre tras la muerte de su madre.

Este les propone filmar una película (él es director de cine) y le da a Nora el rol principal.

La cinta muestra su soberbia actuación, su sensibilidad y su capacidad para llevar la historia con emoción total. Su trabajo es profundo y conduce la trama, cercana al dolor, hacia el arte.

Su clímax apasionado es manejado con certeza y apoyado en la complejidad del guion.

Renate Reinsve es, sin duda, una rival poderosa, hasta llegar a parecerse a una figura escrita por Ingmar Bergman para Liv Ullmann. ¿Ganará?

Emma Stone, como Michelle Fuller en 'Bugonia'

La prensa internacional opina que ella brinda una de sus interpretaciones más intensas, entregada por completo a un guion exigente y excéntrico. Su talento le permite figurar en esta clase de filmes, pues logra interpretar siempre a personajes complejos.

Gracias a ella, como la ejecutiva forzada y considerada por sus dos jóvenes raptores como una extraterrestre, la película deja en escena un toque de comedia algo arrogante, donde la paranoia se estrella contra la realidad.

Merece el Óscar, pero si no lo obtiene, no hay motivo de preocupación por ahora: ya tiene dos, por La La Land (2016) y Pobres criaturas (2023).

