Oscar 2026: Dónde ver las películas nominadas en streaming

Desde Netflix hasta salas de cine: así puedes ver todas las películas nominadas a los premios Oscar

Pecadores (Sinners) se convirtió en la película con más nominaciones en la historia de los premios Oscar, con 16 candidaturas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló las nominaciones a los Premios Oscar, confirmando una de las ediciones más competitivas de los últimos años. Entre los títulos más comentados figura Pecadores, que rompió el récord histórico con 16 nominaciones, y Frankenstein, la esperada adaptación de Guillermo del Toro, reconocida en nueve categorías principales.

Aunque muchas de las películas ya pasaron por salas de cine, varias continúan disponibles en plataformas de streaming, mientras que otras llegarán próximamente a cartelera, justo antes de la ceremonia, prevista para el 15 de marzo.

A continuación, una guía completa para saber dónde ver cada una de las cintas nominadas, con una breve sinopsis de cada producción.

Netflix: drama, literatura y cine de autor

La plataforma concentra algunas de las producciones más prestigiosas de la temporada, con títulos que apuestan por el drama, la adaptación literaria y el cine de autor.

Frankenstein : La esperada versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley ofrece una mirada oscura y emocional sobre la creación, la soledad y la condición humana. Jacob Elordi destaca como La Criatura, papel que le valió una nominación.

: La esperada versión de Guillermo del Toro del clásico de Mary Shelley ofrece una mirada oscura y emocional sobre la creación, la soledad y la condición humana. Jacob Elordi destaca como La Criatura, papel que le valió una nominación. Sueños de trenes: Basada en la novela de Denis Johnson, la película retrata la vida silenciosa de un trabajador ferroviario a lo largo del siglo XX, con una narrativa contemplativa y poderosa.

HBO Max, grandes producciones

La plataforma apuesta por producciones ambiciosas y de gran escala, con fuerte presencia en las categorías principales.

Pecadores: Dirigida por Ryan Coogler, se convirtió en la película más nominada en la historia de los Oscar. Un relato coral sobre culpa, fe y redención, con una interpretación destacada de Delroy Lindo.

Dirigida por Ryan Coogler, se convirtió en la película más nominada en la historia de los Oscar. Un relato coral sobre culpa, fe y redención, con una interpretación destacada de Delroy Lindo. Una batalla tras otra: Paul Thomas Anderson dirige este thriller de acción protagonizado por Leonardo DiCaprio, que combina tensión política, drama personal y un despliegue técnico notable.

Prime Video y Apple TV, dos apuestas interesantes

¿Quiénes son los nominados a los Premios Óscar 2026? Lista completa Leer más

La ciencia ficción y el humor ácido se abren paso entre las nominadas disponibles en Prime Video. Y lo hace de la mano de Bugonia, protagonizada por Emma Stone y Yorgos Lanthimos.

Sus papeles reimaginan el filme surcoreano Save the Green Planet! en una historia que mezcla paranoia, sátira y ciencia ficción, con múltiples nominaciones técnicas y artísticas.

Apple TV, por su parte, se inclinó por F1: La película, uno de sus títulos más inesperados de la temporada. En él, Brad Pitt interpreta a un piloto veterano que regresa a las pistas para formar a una nueva promesa. Una historia clásica de segundas oportunidades con alto impacto visual.

Solo en cines, para una experiencia especial

Algunas de las películas más importantes del año mantienen su estreno exclusivo en salas, reforzando la experiencia cinematográfica tradicional.

Hamnet: Dirigida por Chloé Zhao, explora el duelo de William Shakespeare y su esposa tras la muerte de su hijo. Se estrena en cines el 29 de enero.

Dirigida por Chloé Zhao, explora el duelo de William Shakespeare y su esposa tras la muerte de su hijo. Se estrena en cines el 29 de enero. Marty Supremo: Timothée Chalamet encarna al legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman, en un biopic marcado por la obsesión competitiva.

Timothée Chalamet encarna al legendario jugador de tenis de mesa Marty Reisman, en un biopic marcado por la obsesión competitiva. El agente secreto : Thriller brasileño protagonizado por Wagner Moura, que combina espionaje y drama político con fuerte reconocimiento internacional.

: Thriller brasileño protagonizado por Wagner Moura, que combina espionaje y drama político con fuerte reconocimiento internacional. Valor sentimental: Joachim Trier firma un drama familiar ambientado en el mundo del cine, con Renate Reinsve y un reparto coral de alto nivel.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!