Crítica de Cine. Marty Supremo, ¿Timothée Chalamet rumbo al Óscar?

Timothée Chalamet deslumbra en Marty Supremo, un retrato febril sobre ambición, ego y poder dirigido por Josh Safdie

Marty Supremo, protagonizado por Timothée Chalamet, no es una biopic del campeón de tenis de mesa Martin Reisman (1930-2012).

Nueva York, 1952. Marty Mauser (Timothée Chalamet), vendedor en una zapatería, es un genio del ping-pong y juega por dinero. Sus ansias van más allá… quiere ganarse el respeto que, según él, merece por el deporte que practica. Lamentablemente, pocos lo toman en serio.

No obstante, ingresa a un mundo de apuestas y se torna desafiante al aplicar un estilo de vida muy extraño. Actitudes discutibles que lo apartan de la grandeza buscada y su afán de combatir en Londres, especialmente al salir la raqueta con esponja, a la cual detesta.

Vivirá triunfos, derrotas y una búsqueda inquebrantable de su fin, donde sus relaciones y su propio ego lo llevarán al límite… y no siempre bien, por la ambigüedad de su moral.

Junto a él estará Kay Stone (Gwyneth Paltrow, Óscar 1999 por Shakespeare apasionado), la actriz de cine ya olvidada; Rachel Mizler (Odessa A’zion), su amante; Milton Rockwell (Kevin O’Leary), un tycoon grosero y desalmado; Ezra Mauser-Mishkin (Abel Ferrara); y Rebecca Mauser (Fran Drescher, la famosa niñera de la serie de televisión The Nanny, 1993-1999).

Marty Supremo, la crítica de Jorge Suárez

Marty Supremo no es una biopic de Martin Reisman (1930-2012), campeón de tenis de mesa y autor de El jugador del dinero, confesiones del más grandioso fullero del tenis de mesa y estafador (1974), pero sí la base inspiracional de la cinta que hoy ingresa a la columna.

Por qué Kylie Jenner apareció como “Jenner-Chalamet” en su mesa de los Golden Globes Leer más

Debe informarse que, en cierta forma, Chalamet tiene un extraño parecido con el jugador y campeón individual masculino de los EE. UU. en este deporte (1958 y 1960). Luego, en 1997, lo fue del hardbat, en el que se usa una raqueta diferente y, para entonces… ¡ya tenía 67 años!

Dicho esto, voy a la dirección. Josh Safdie protege su formato: ritmo acelerado, febril, incansable y lleno de personajes complicados.

Visualmente es toda una farra: usa el olvidado celuloide para explorar la ambición, la soledad y el culto al éxito, algo loable porque en ciertos países el triunfo causa envidia.

Todo esto hace del largometraje (2 h 29 m) una experiencia adictiva, aunque excesiva y redundante.

Por ello, la película genera electricidad emocional, enfatiza su detallismo y agilita la exploración que hace del ser humano, pues indaga rápidamente en el individualismo y la ambición desmedida, mezclándolos con la necesidad de controlar el juego expuesto, que el director convierte en metáfora de la caótica existencia de Marty.

Chalamet debería llevarse el Óscar por su intensidad actoral, originalidad y la concepción de un personaje difícil de plasmar: un ser humano que no busca redención moral, que muestra sus ambiciones dejando entrever su repulsiva determinación.

Critics Choice: Timothée Chalamet, Kylie Jenner y el momento más comentado Leer más

Todo funciona bajo su propia lógica de control y éxito. Admirable en su determinación, pero cuyo método es sucio, tanto como su lengua afilada y esa obsesión que tiene: ¡la de ser el mejor!

Gwyneth Paltrow apasiona y O’Leary es la imagen del magnate que solo piensa en hacer dinero, sin importarle los sentimientos de sus colaboradores. Sus escenas con Paltrow o Chalamet destacan.

El color llega como si la gigantesca pantalla fuese un lienzo que ha soportado pintura aventada desde sus cubos. El montaje tiene todo el ritmo de un juego apabullante de ping-pong.

Y algo más: Timothée Chalamet tiene ya dos premios por este rol: el de los Críticos de Cine y el Globo de Oro. Producirla costó 70 millones de dólares.

A la fecha alcanza los 79 y seguirá subiendo. Se espera que nuestro país responda mejor al arte cinematográfico.

Calificación: * * * * 1/2

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!