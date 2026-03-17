Rosalía abre el 'Lux Tour' en Lyon: un show entre lo espiritual y lo escénico

Entre un confesionario, cuadros de ballet, ecos a Goya y una danza de sombras, Rosalía construyó una noche inolvidable

Rosalía en la LDLC Arena de Lyon, durante la primera noche del 'Lux Tour'.

La noche del 16 de marzo marcó el inicio de una nueva era para Rosalía; desde Lyon, Francia, la artista española dio el primer paso de su esperado Lux Tour, una gira conceptual que toma como base su álbum homónimo y que profundiza en una estética atravesada por lo religioso, lo barroco y lo simbólico.

Lejos de limitarse a un concierto tradicional, la motomami presentó un espectáculo que se mueve entre lo performático y lo espiritual. Más que una sucesión de canciones, el show se sintió como una obra dividida en actos, donde cada elemento, desde la escenografía, la iluminación hasta la coreografía construyen una narrativa que envuelve al espectador desde el primer momento.

Con una narrativa escénica cuidadosamente construida, la propuesta visual no aparece de golpe, sino que se despliega progresivamente, llevando al público de lo íntimo a lo teatral, de lo sagrado a lo escénico; consolidando una de las propuestas más ambiciosas hasta la fecha.

Un primer acto definido por el ballet y la disciplina



Rosalía durante 'Sexo, Violencia y Llantas' en tutú y zapatillas de ballet. LUXT0UR via x

Como acto de apertura, la cantante española optó, al igual que en el álbum, por interpretar de inicio la canción Sexo, Violencia y Llantas. ¿La sorpresa? La implementación del ballet como elemento narrativo, donde los movimientos son más contenidos y precisos, en contraste con la intensidad que suele caracterizar sus shows.

Este giro no se siente ajeno, sino como una evolución natural: Rosalía traduce su identidad artística a un lenguaje más clásico sin perder fuerza ni presencia.

Dentro de la conversación mediática, se ha especulado si esta decisión guarda relación con comentarios de Timothée Chalamet sobre este tipo de arte clásico. Sin embargo, lo cierto es que Rosalía ya había hecho un guiño a este recurso como parte del show días atrás.

Goya de regreso a los escenarios: un eco a 'El Aquelarre'

La construcción estética del Lux Tour también bebe directamente de la historia del arte; la referencia a El Aquelarre durante Berghain aparece como uno de los guiños más potentes de la noche.

Rosalía referenció visualmente una de las obras más emblemáticas de Francisco de Goya. LUXT0UR via x

Más que una cita literal, se trata de una reinterpretación de su atmósfera: lo oscuro, lo ritual, lo colectivo. Rosalía traslada esa tensión al escenario y la convierte en parte de su propio lenguaje visual, reafirmando el carácter conceptual de la gira.

Rosalía revela las fechas de su gira ‘Lux Tour 2026’ Leer más

Un confesionario sobre el escenario

Uno de los primeros momentos en marcar el tono del concierto fue el "confesionario" de Rosalía, siguiendo la narativa del desamor en La Perla, canción interpretada después de este segmento.

Lejos de ser un simple recurso estético, esta estructura introduce de inmediato el universo simbólico del Lux Tour: un espacio de introspección en medio de un espectáculo multitudinario.

Aquí, la artista juega con la dualidad entre exposición y vulnerabilidad, acercándose al público desde un lugar casi ritual. Es un gesto pequeño en escala, pero enorme en significado, que funciona como puerta de entrada al resto del show, que además agrega una capa de cercanía con los fanáticos.

Asi ha sido el confesionario completo de Rosalia con su fan Ángel al ritmo de 'La Perla'pic.twitter.com/oUswQhUYlv — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Continuando con la narrativa visual dentro de La Perla, la luz y la oscuridad se convierten en protagonistas, dando paso a una danza de sombras que transforma el escenario en un lienzo vivo.

Las siluetas no solo acompañan la canción, sino que la reinterpretan, creando una segunda capa narrativa. Es un momento donde todo se ralentiza y el espectáculo respira, permitiendo que lo visual y lo emocional se fundan de forma hipnótica.

Rosalia cantando 'La Perla' en el LUX TOUR en Lyonpic.twitter.com/JVFWuhm2Fj — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

Un setlist que vaga entre lo clásico, lo nuevo y lo inesperado

En lo musical, el recorrido también estuvo cuidadosamente construido. El setlist combinó temas del nuevo proyecto con momentos clave de su discografía, logrando un equilibrio entre lo experimental y lo popular.

La presentación contaba con traducción al frances de cada tema, además de una estética que recordaba a una galería de arte. EXPRESO

Rosalía lanza el videoclip de Sauvignon Blanc: fecha, concepto y detalles del estreno Leer más

Canciones como SAOKO, BIZCOCHITO o Despechá mantuvieron la energía en alto, mientras que sorpresas como Novia robot, una de las piezas menos conocidas y vinculadas a ediciones físicas, ampliaron la experiencia para los fans más atentos.

Uno de los momentos más coreados llegó con su interpretación especial de Can’t Take My Eyes Off You, un cover que adquiere una nueva sensibilidad y se integra de forma orgánica dentro del universo del show.

Lo que viene para el 'Lux Tour'

Con Lyon como punto de partida, el Lux Tour apenas comienza su recorrido. La propia Rosalía ha dejado entrever que se trata de una de sus propuestas más personales, pensada como una experiencia total donde lo visual y lo sonoro tienen el mismo peso.

Así fue el final de ‘Focu Ranni’ en el LUX TOUR de Rosalía en Lyon pic.twitter.com/4ZoaDTnrYa — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 17, 2026

A la espera de sus próximas fechas, esta primera noche deja claro que la motomami no solo está presentando un nuevo álbum, sino construyendo un universo propio sobre el escenario, con una primera interpretación pulcra que une idiomas y tradición, Rosalía cierra esta primera parada con una clara refrencia a El Cisne Negro.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!